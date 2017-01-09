Первый рабочий день в новом году порадует хабаровчан снегом

В Хабаровске сегодня, 9 января, преимущественно солнечная погода. Температура воздуха в утренние часы составит -19…-17 градусов по Цельсию. После обеда воздух прогреется до -12…-10 градусов.
Воздушные массы движутся с запада. Скорость ветра составляет от 8 до 13 метров в секунду.
В течение дня в дальневосточной столице ожидают незначительные осадки. Синоптики прогнозируют снег в послеобеденные часы.
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