Первый рабочий день в новом году порадует хабаровчан снегом

В Хабаровске сегодня, 9 января, преимущественно солнечная погода. Температура воздуха в утренние часы составит -19…-17 градусов по Цельсию. После обеда воздух прогреется до -12…-10 градусов.

Воздушные массы движутся с запада. Скорость ветра составляет от 8 до 13 метров в секунду.





В течение дня в дальневосточной столице ожидают незначительные осадки. Синоптики прогнозируют снег в послеобеденные часы.