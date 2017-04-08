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В Хабаровске автомобиль вылетел с моста и рухнул рядом с рельсами

В Хабаровске автомобиль вылетел с моста и рухнул рядом с рельсами
Водитель кроссовера чудом выжил
8 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сегодня, 8 апреля, в дальневосточной столице случилось дорожно-транспортное происшествие с участием корейского автомобиля Hyundai Santa Fe. Авария произошла около 17:00 — кроссовер вылетел с моста и упал с высоты на насыпь железнодорожных путей. Водителя в тяжёлом состоянии увезли в больницу.


 

 

 

 

По сообщениям очевидцев, кроссовер двигался по развязке со стороны улицы Большой. После подъёма иномарка не свернула вправо, а продолжила ехать по прямой траектории. «Кореец» пересёк встречную полосу, снёс металлическое ограждение моста и рухнул вниз. В полёте «Хёндэ» перевернулся — приземлился он уже колёсами вверх.  Свидетели происшествия перевернули автомобиль.


 

 

 

 

Кроме водителя, который от удара потерял сознание,в салоне больше никого не было. В экстренном порядке его доставили в краевую клиническую больницу № 2. У пострадавшего зафиксировали множественные переломы рёбер.


 

 

 

Машина рухнула в метре от рельсов — на насыпь железной дороги. Чудом автомобиль не задел высоковольтную линию электропередачи. Эвакуировать разбитый транспорт придётся с помощью сотрудников РЖД — они пообещали подогнать к месту аварии специальную технику. На трезвость водителя «Хёндэ» проверят в стационаре — у него возьмут анализы крови.


 

 
 
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