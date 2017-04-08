В пригороде Хабаровска нетрезвый водитель угодил в кювет

В селе Ильинка Хабаровского района на глазах автомобилистов в придорожную канаву съехал внедорожник Toyota Hilux Surf. В салоне иномарки находилась семейная пара. За рулём был мужчина — он смог самостоятельно выбраться из машины. Супруга до приезда правоохранителей оставалась в джипе.













Прибывшие на место происшествия инспекторы ГИБДД свой вердикт поставили моментально: водитель «Сурфа» был пьян. От него сильно пахло алкоголем, к тому же мужчина с трудом выговаривал слова. Подозрения полицейских подтвердил и экспресс-тест: 1 500 промилле или, как говорят стражи правопорядка, алкогольная кома.













В процессе оформления ДТП выяснилось, что у хозяина «Тойоты» совсем недавно закончился предыдущий срок лишения водительского удостоверения за то, что он садился за руль в нетрезвом состоянии. Теперь автолюбителю грозит уже уголовное наказание.













Виновник аварии уверял, что в происшествии виноват не алкоголь, а камень, который он «неудачно объехал». Вину за свои нарушения пытались оправдать и другие водители, которые сегодня ночью получили протоколы в рамках операции «Район». Три экипажа ДПС задержали ещё двоих пьяных автовладельцев.