Хабаровчанину грозит штраф за самовольное подключение к газопроводу

Незапланированными расходами — до 15 тысяч рублей — обойдётся жителю дальневосточной столицы несанкционированная организация газоснабжения в собственной квартире. В обстоятельствах нарушения сейчас разбираются правоохранительные органы.

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» обратилось в полицию по факту самовольного подключения газового оборудования в одной из квартир дома № 5 на улице Квартал Мира в Хабаровске. В сентябре прошлого года собственнику жилья перекрыли подачу голубого топлива из-за грубого нарушения правил эксплуатации: он оставил кран духового шкафа в открытом положении без горения.

Для возобновления газоснабжения мужчине необходимо было пройти инструктаж по безопасному использованию энергоресурса и оплатить повторное подключение. Однако он этого не сделал, а позже решил самовольно демонтировать заглушку и подсоединить плиту.

На пульт диспетчера аварийной службы 6 апреля поступила заявка о запахе газа в подъезде по тому же адресу. Бригада аварийно-диспетчерской службы, прибыв на место предполагаемого происшествия, обнаружила повторное грубое нарушение техники безопасности — открытый кран духового шкафа без горения в квартире нарушителя.

Подачу голубого топлива хабаровчанину вновь перекрыли. Как сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации, по факту самовольного подключения плиты АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» обратилось в полицию. Нарушителю грозит привлечение к административной ответственности в виде штрафа от 10 до 15 тысяч рублей.