Чтобы шифер не сыпался: в Хабаровске внепланово проверяют кровли домов

По распоряжению администрации города работники «управляек» экстренно проверяют состояние крыш с шиферным и металлическим покрытием. Коммунальщики исследуют прочность крепежей и плотность прилегания кровельных материалов к стропильным конструкциям.

«Всем руководителям управляющих организаций даны поручения о срочной внеплановой проверке технического состояния скатных кровель многоквартирных домов. Во избежание повторения несчастных случаев предстоит проверить более двух тысяч крыш», — сообщил заместитель начальника городского управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда Виталий Фёдоров.

Крыши городских домов со всеми видами покрытий планово инспектируют дважды в год: осенью и весной. Поводом к проведению внеплановых кровельных проверок стал несчастный случай, произошедший в Хабаровске возле одной из многоэтажек в Центральном районе города. Как писало РИА «Восток-Медиа», в среду, 5 апреля, с крыши пятиэтажного жилого дома № 32 на улице Лермонтова, на которой работы по капитальному ремонту кровли вела коммерческая организация, сорвался кусок шифера. Он упал ребёнку на голову. С тяжёлой черепно-мозговой травмой первоклассницу доставили в краевую клиническую больницу № 2, где её прооперировали нейрохирурги. Сейчас жизни пострадавшей ничего не угрожает.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия, после чего дадут оценку действиям сотрудников «управляйки» и подрядчика.

Директор «Хабаровского краевого фонда капитального ремонта» Алёна Сидорова рассказала, что кровля дома № 32 на улице Лермонтова действительно была в рабочем плане. Но ремонт должны были начать позднее.

«В договоре с подрядной организацией был обозначен срок начала работ — 17 апреля. Однако кровельщики приступили к ремонту гораздо раньше, не уведомив при этом регионального оператора как положено — за десять дней до выхода на кровлю. На основании такого уведомления мы оповещаем управляющую компанию и собственников жилья о том, что с такого-то числа на крыше начинается ремонт. Далее приказом назначаем своего сотрудника для курирования работ: он следит за их ходом и составляет акты о выполнении и приёмке. В случае, если следствием будут установлены факты нарушения техники безопасности и несоблюдения технологии ремонта кровли, мы будем решать вопрос о расторжении договора с этой коммерческой организаций и дальнейшем исключении её из реестра подрядчиков, сотрудничающих с региональным оператором», — озвучила она.

По информации пресс-службы администрации Хабаровска, в этом году капремонта ожидают крыши 70 городских высоток. Чтобы привести их в порядок, потребуется более 100 миллионов рублей.