"СКА-Хабаровск" попробует отобрать очки у московского "Динамо"

Сегодня, 8 апреля, в рамках 30-го тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд ФНЛ сезона 2016-2017 годов, клуб из дальневосточной столицы «СКА-Хабаровск» встречается с «Динамо» из Москвы. Матч состоится на домашнем поле «армейцев» — стадионе имени Ленина.

«Бело-голубые» до прошлого сезона были единственным клубом, который не покидал высший дивизион первенства России. С футболистами хабаровского СКА «динамовцы» встречались в первом круге нынешнего первенства. Как писало РИА «Восток-Медиа», в гостях у москвичей «армейцы» проиграли со счётом 2:3.

В предыдущем, 29-м туре первенства этого года футболисты «Динамо» на своём поле разгромили «Тамбов» — 3:0. В копилке «бело-голубых» сейчас 65 очков и первое место в турнирной таблице. «СКА-Хабаровск», как уже писало агентство, на выезде уступил красноярскому «Енисею» — 1:3. С 46 очками в активе дальневосточники по-прежнему занимают третью строчку рейтинга.

Сегодняшний матч начнётся в 15:00 по хабаровскому времени. В перерыве между таймами на стадионе имени Ленина выступит группа поддержки «армейцев».