Жителей Хабаровского края вновь поднимут по учебной тревоге

В регионе готовятся к ежегодной комплексной проверке автоматизированных систем оповещения населения в случае чрезвычайной ситуации. По всему краю 20 апреля одновременно зазвучат 300 предупредительных сирен, а по телеканалам и радиостанциям передадут информацию для населения — по аналогии со случаем возникновения, например, военного конфликта или крупномасштабной техногенной аварии.

По сценарию, проверка начнётся в 11:30 по местному времени. Теле- и радиоведущие сообщат, что в регионе стартует тестирование системы оповещения. Спустя 10 минут на улицах городов и посёлков сработают сотни «ревунов». Жителям рекомендуют соблюдать спокойствие и не создавать панику — это будут всего лишь учения.

«Звук сирен продлится 3 минуты и будет означать команду «Внимание всем!» Население должно включить любые доступные средства приёма радио- или телесигнала. В 11 часов 44 минуты начнётся трансляция официального сообщения о проверке. В реальной ситуации в таком сообщении обычно называют угрозу и дают инструкции по обеспечению мер безопасности. В арсенале дежурных служб есть заготовки для многих видов угроз — от наводнения до начала военных действий. Но в день проверки прозвучит общее обращение к гражданам. Завершится тестирование в 11 часов 50 минут», — уточнили в комитете правительства края по гражданской защите.

В этом году, как и в предыдущие, участие в проверке системы оповещения населения примут средства массовой информации: телеканалы «Рен ТВ», «6ТВ», «Россия 24», радио «101,8 FM», «Восток России» и другие телекоммуникационные компании края.

Агентство писало, что в прошлом году учебная тревога стала для многих граждан сюрпризом. Многие люди просто не знали, что делать при звуке сирен. Как проверил на себе корреспондент РИА «Восток-Медиа», на центральной улице дальневосточной столицы сирены можно было расслышать ближе к площади имени Ленина. Но уже на расстоянии в пару сотен метров вой терялся в городском шуме. По информации от активных пользователей хабаровского сегмента Интернета, оповещение также не было слышно в районе городского дворца культуры и улицы Большой.