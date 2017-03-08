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Легендарный монстр возвращается на большие экраны Хабаровска

Легендарный монстр возвращается на большие экраны Хабаровска
В последний раз Кинг-Конг появлялся перед горожанами в 2005 году
только что
Культура | Хабаровский край
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Фото: kinopoisk.ru; видео: YouTube

Не успел ещё отгреметь в кинотеатрах «Логан» — последний фильм о Росомахе, как в прокат выходят две картины, способные оттянуть зрительское внимание от экранизации комикса Marvel. Начнём с самой заметной для массового зрителя постановки — блокбастера «Конг: Остров черепа». Фильм является перезагрузкой культовой франшизы о Кинг-Конге, гигантском обезьяноподобном монстре, впервые появившемся на больших экранах в 1933 году, задолго до изобретения суперсовременных спецэффектов.


 

Картина режиссёра и сценариста Мериана Купера вошла в золотой фонд кинематографа и стала настоящей легендой, совершив революцию. С тех пор в прокат вышел не один фильм о Кинг-Конге, последний из которых датируется 2005 годом. Тогда историю гигантской обезьяны, попавшей в Нью-Йорк, перенёс на экраны новозеландский кудесник Питер Джексон, только-только закончивший свой роман с трилогией «Властелин колец».

Фильм Питера Джексона получился отличным и имел большой прокатный успех, но почему-то продолжения не получил. Продюсеры не раз раздумывали, в каком направлении им стоит продолжать франшизу. А пока они думали, время шло, и права на «Конга» выкупили парни из Legendary Pictures, решившие создать целую киновселенную монстров и тварей и заселить их как уже полюбившимися персонажами, так и новыми чудищами. Так, в рамках этого проекта в 2014 году свет увидел блокбастер «Годзилла» — новая версия культового японского цикла. Фильм «Конг: Остров черепа» также выходит в рамках этого проекта.


 

Первоначально режиссурой нового фильма о Кинг-Конге хотел заняться сценарист и постановщик Джо Корниш, снявший, например, такие картины, как «Зомби по имени Шон» и «Типа крутые легавые». Создатель предыдущего «Кинг-Конга» Питер Джексон предложил продюсерам нового проекта обратиться за услугами к Гильермо Дель Торо, имеющему опыт работы с крупномасштабными многомиллионными постановками. Однако студия предпочла свой вариант, и режиссёром был утверждён Джордан Вот-Робертс, дебютирующий в качестве постановщика высокобюджетного кино.


 

Главную роль получил блистательный Том Хиддлстон. Планировалось участие Дж. К. Симмонса и Майкла Китона, однако актёры покинули проект. Студия быстро нашла им замены. В конце концов, к актёрскому составу присоединились Сэмюэль Л. Джексон, Бри Ларсон, Джон Гудман, Тоби Кеббелл, Джон С. Райли, Том Уилкинсон и другие. Съёмки фильма проходили во Вьетнаме, в Австралии и на Гавайях.

Действие фильма было перенесено в 70-е годы прошлого столетия. На таинственный неисследованный туманный остров в океане отправляется экспедиция. Её участники даже не подозревали, что скрывают туманы. На острове им предстоит столкнуться с гигантским повелителем здешних джунглей — Кинг-Конгом, а также с кучей других мерзких тварей и опасных чудовищ.


 

Вторая киноновинка недели из разряда «must-see» — драма «Т2: Трейнспоттинг». Фильм со странным названием на деле есть ни что иное, как сиквел культовой картины режиссёра Дэнни Бойла «На игле», принёсшей мировую славу и постановщику, и актёрам, снимавшимся у него. Оригинал вышел на экраны ещё 20 лет назад, в 1996 году. О своём желании снять продолжение Бойл заявил в 2009 году. В основу должен был лечь роман Ирвина Уэлша «Порно» — продолжение оригинального романа, по которому был снят первый фильм. Однако приступить к съёмкам режиссёр смог только в 2016 году, когда окончательно был готов сценарий картины. В сиквел вернулись все главные герои первого фильма — Эван МакГрегор, Джонни Ли Миллер, Роберт Карлайл, Юэн Бремнер.


 

 

 

 

Действия фильма разворачиваются спустя 20 лет после событий первой части. Рентон возвращается в единственное место, которое он может считать своим домом. Дома его ждут старые друзья: Кочерыжка, Кайфолом, Бегби. Вместе им снова через многое предстоит пройти.

Также в хабаровских кинотеатрах продолжается прокат кинокомикса «Логан», приключенческих фильмов «Вурдалаки» и «Золото», мультфильма «Зверопой», триллера «Сплит», фэнтези «Великая стена», фантастического боевика «Защитники» и других увлекательных картин.

 
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