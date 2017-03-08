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В Вяземском сотрудники ДПС подхватили хабаровскую праздничную акцию

В Вяземском сотрудники ДПС подхватили хабаровскую праздничную акцию
Сотрудники ГИБДД поздравляют местных автоледи с 8 марта
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", Николай Дидух

На дорогах Вяземского района сегодня, в Международный женский день, стражи правопорядка дарят тюльпаны представительницам прекрасного пола. Инспекторы ДПС останавливают автоледи, поздравляют их с 8 марта, прощают мелкие нарушения правил дорожного движения и вручают нежные цветы.


 

 

Для полицейских, которые несут службу на дорогах краевого центра, поздравление автолюбительниц с праздником стало доброй традицией. В этом году аналогичное мероприятие проводят и сотрудники ГИБДД в Вяземском районе.


 

 

«Сотрудники Госавтоинспекции Вяземского района в Международный женский день несли службу на самых оживлённых участках улиц города Вяземский. В этот прекрасный день всем участникам дорожного движения, а именно — женщинам-водителям и пешеходам — дарили тюльпаны и желали безаварийных дорог, улыбок и счастья. Эмоциональное состояние водителей очень важно для нас, подобные акции на территории Вяземского района будут проводиться ежегодно. Женщины, в свою очередь, пообещали инспекторам ДПС всегда и везде соблюдать правила дорожного движения», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» врио начальника ОГИБДД ОМВД России по Вяземскому району капитан полиции Николай Дидух.


 

 

 

Как сообщало агентство, накануне, 7 марта, подобную акцию провели в Хабаровске. Одной из участниц дорожного движения простили даже серьёзное нарушение — езду на машине без регистрационного знака. Полицейский не стал выписывать автоледи штраф, пожелал ей удачи в пути и порекомендовал как можно быстрее прикрепить табличку с номером на бампер.

 
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