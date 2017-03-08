В Хабаровске в результате хлопка бытового газа пострадал мужчина

Около девяти часов утра в центре краевой столицы в пятиэтажном жилом доме сдетонировала газовоздушная смесь. В результате взрыва пострадал человек.

Происшествие случилось около девяти часов утра на улице Мухина. В службу спасения поступило несколько звонков. Диспетчеры мобилизовали все службы экстренного реагирования — пожарных, аварийную бригаду газовой службы, полицию и скорую медицинскую помощь. Очевидцы сообщали, что услышали хлопок и звук бьющегося стекла.

Работа нашлась для представителей всех ведомств — вызов не был ложным. Предварительная разведка показала, что в одной из квартир на третьем этаже выбиты окна. Открытого горения не было, несмотря на то, что стены и потолки кухни покрылись копотью, однако огнеборцы в целях предотвращения пожара тщательно проверили все комнаты квартиры.

Пострадал мужчина — хозяин жилья, в котором случился взрыв. Пациента доставили в стационар краевой клинической больницы № 2 с ожогами рук и лица.

Бригада газовой службы немедленно перекрыла подачу голубого топлива в квартиры. К данному ресурсу централизованно подключен весь дом. Сейчас обследуют газовое оборудование, установленное в квартире. Конструкции дома не нарушены. Коммунальщики заверили жителей строения, что обвалов и трещин нет.

«Для оценки обстановки на месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, сотрудники следственных органов. В настоящее время причины происшествия устанавливаются. Всего для ликвидации последствий происшествия привлекалось 22 человека и 7 единиц техники, в том числе от МЧС России — 11 человек и 4 единицы техники», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.