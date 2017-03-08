В Международный женский день хабаровчане оккупировали магазины цветов

С раннего утра мужчины выстраиваются в очередь у торговых точек

В дальневосточной столице толпы горожан ранним утром в нетерпении дожидаются открытия магазинов, где продают цветы. Российская традиция делать всё в последний момент не обошла стороной и подготовку к поздравлению любимых женщин. Сегодня, 8 марта, мужчины начали занимать очередь у торговых точек ещё до начала их работы.

Фотографии и видеозаписи, где запечатлены десятки хабаровчан, уже заполнили социальные сети. Одну из них опубликовали в паблике 27dps в социальной сети Instagram.

«Когда утро начинается не с кофе, а с 8 марта)», — прокомментировали администраторы группы (авторские орфография и пунктуация здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«Чет на 23е такой очереди за носками не наблюдалось)», — резюмировал пользователь с никнеймом stas_big.

«То чувство, когда замутил предзаказ, пришёл, забрал... О эти испепеляющие взгляды, ненавидящие», — иронизирует vovtyay_86.

Несколько снимков в паблике «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте» выложил пользователь Дмитрий Королёв.





«Ничего необычного - просто мужики с 8 утра ждут открытия цветочного магазина =)», — отметил он.

Эти кадры также вызвали неоднозначную реакцию подписчиков. Женщины считают, что в таком явлении нет ничего удивительного.





«уже бесить начинает эта тема,хоть в интернет не заходи», — написала Алёна Ханеда.

«Куплю цветы после обеда) Народа уже не будет)», — пошутил Андрей Глупак.

«Куда мир катиться? Раньше так за бухлом стояли,а сейчас ... Тьфу мля», — высказался Вячеслав Легков.