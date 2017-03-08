Хабаровск примет финал чемпионата России по хоккею с мячом

Комитет по проведению соревнований определил место, где состоится финальная часть чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона 2016-2017 годов. По информации, опубликованной на официальном сайте российской федерации по этому виду спорта, заключительные матчи состоятся в Хабаровске. На арене «Ерофей» в конце марта пройдут полуфинальные встречи по сетке плей-офф, матч за третье место и финал.

Дальневосточная столица уже принимала заключительный этап чемпионата России по хоккею с мячом в 2015 году. Тогда за титул лидера боролись красноярский «Енисей» и московское «Динамо». Столичные гости проиграли в этой встрече, а команда сибиряков стала 15-кратным чемпионом России.

Полуфинальные матчи по сетке плей-офф состоятся на льду арены «Ерофей» 23 и 24 марта. Встреча за третье место пройдёт 25 марта. А в последний день заключительного этапа, 26 марта, под куполом скрестят клюшки претенденты на титул чемпиона страны.

Хабаровская команда по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» на сегодняшний день лидирует в группе А по итогам второго этапа чемпионата России. У дальневосточников 24 очка — это максимум по итогам прошедших встреч. На пятки им наступает иркутская «Байкал-Энергия», на третьем месте — «Уральский трубник» (21 очко), а «Енисей» с 19 баллами занимает четвёртую строчку. «Армейцы» вновь выходят на лёд уже завтра, 9 марта, им предстоит сражение с новосибирским «Сибсельмашем».