Хабаровск примет финал чемпионата России по хоккею с мячом

Сегодня среда, 08 марта 2017 года, 12:49
Быть женщиной: лидеры общественного мнения поздравляют хабаровчанок
Быть женщиной: лидеры общественного мнения поздравляют хабаровчанок
Александр Галушка: на Дальнем Востоке живут талантливые женщины
Александр Галушка: на Дальнем Востоке живут талантливые женщины
Владимир Миклушевский: в этот день ярче светит солнце
Владимир Миклушевский: в этот день ярче светит солнце
Олег Кожемяко: Сахалин развивается во многом благодаря женщинам
Олег Кожемяко: Сахалин развивается во многом благодаря женщинам
Хабаровские инспекторы ГИБДД одарили автоледи букетами тюльпанов
Хабаровские инспекторы ГИБДД одарили автоледи букетами тюльпанов
Регионы:


Популярное
вчера, 14:20
Очевидцы сообщают об ограблении банка в Уссурийске
вчера, 14:13
Мэрия Владивостока открестилась от "тюльпанщиков на колёсах"
вчера, 18:52
Житель Приморья заработал миллионы на перевозке отходов
вчера, 15:05
Игорь Пушкарёв даже в СИЗО думает о женщинах Владивостока
вчера, 14:44
Школа на севере Приморья осталась без многих учителей
вчера, 16:35
Дворец бракосочетаний в Хабаровске останется на том же месте
вчера, 13:41
8 Марта - куда сходить во Владивостоке в главный женский день
вчера, 15:22
На дорогах Владивостока и других городов работает "цветочный патруль"
вчера, 16:33
В Приморье заслуженные женщины получили награды и поздравления
вчера, 20:44
Начальник почты присвоила себе часть пенсий и выручку

Обсуждаемое
вчера, 15:05
8

Игорь Пушкарёв даже в СИЗО думает о женщинах Владивостока
вчера, 18:52
5

Житель Приморья заработал миллионы на перевозке отходов
вчера, 14:44
4

Школа на севере Приморья осталась без многих учителей
вчера, 14:13
3

Мэрия Владивостока открестилась от "тюльпанщиков на колёсах"
вчера, 15:38
1

Приморцев пригласили к интернет-голосованию за имя для самолёта
вчера, 14:20
1

Очевидцы сообщают об ограблении банка в Уссурийске
вчера, 16:50
1

Хабаровские инспекторы ГИБДД одарили автоледи букетами тюльпанов
вчера, 16:35
1

Дворец бракосочетаний в Хабаровске останется на том же месте
вчера, 18:20
1

В Хабаровском крае при пожаре погибли два человека
сегодня, 07:30
1

Владимир Миклушевский: в этот день ярче светит солнце
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Олег Кожемяко: Сахалин развивается во многом благодаря женщинам вчера, 19:27
Олег Кожемяко: Сахалин развивается во многом благодаря женщинам
На Камчатке обсудили актуальные проекты рыбной отрасли 06.03.2017
На Камчатке обсудили актуальные проекты рыбной отрасли
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок 01.03.2017
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 40



Система Orphus

Хабаровск примет финал чемпионата России по хоккею с мячом

Хабаровск примет финал чемпионата России по хоккею с мячом
Матчи пройдут с 23 по 26 марта
24 минуты назад
Спорт | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Комитет по проведению соревнований определил место, где состоится финальная часть чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона 2016-2017 годов. По информации, опубликованной на официальном сайте российской федерации по этому виду спорта, заключительные матчи состоятся в Хабаровске. На арене «Ерофей» в конце марта пройдут полуфинальные встречи по сетке плей-офф, матч за третье место и финал.

Дальневосточная столица уже принимала заключительный этап чемпионата России по хоккею с мячом в 2015 году. Тогда за титул лидера боролись красноярский «Енисей» и московское «Динамо». Столичные гости проиграли в этой встрече, а команда сибиряков стала 15-кратным чемпионом России.  

Полуфинальные матчи по сетке плей-офф состоятся на льду арены «Ерофей» 23 и 24 марта. Встреча за третье место пройдёт 25 марта. А в последний день заключительного этапа, 26 марта, под куполом скрестят клюшки претенденты на титул чемпиона страны.

Хабаровская команда по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» на сегодняшний день лидирует в группе А по итогам второго этапа чемпионата России. У дальневосточников 24 очка — это максимум по итогам прошедших встреч. На пятки им наступает иркутская «Байкал-Энергия», на третьем месте — «Уральский трубник» (21 очко), а «Енисей» с 19 баллами занимает четвёртую строчку. «Армейцы» вновь выходят на лёд уже завтра, 9 марта, им предстоит сражение с новосибирским «Сибсельмашем».

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru