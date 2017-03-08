Быть женщиной: лидеры общественного мнения поздравляют хабаровчанок

Сегодня, в Международный женский день, каждая женщина слышит в свой адрес тёплые слова любви и благодарности, комплименты от близких и похвалу от коллег. Наша редакция к 8 марта собрала поздравления от известных в дальневосточной столице представительниц прекрасного пола. Они занимают важные посты в администрации города и края, являются лидерами общественного мнения и совмещают активную жизненную позицию с амплуа хранительницы очага. К празднику эти сильные женщины рассказали о том, как им удаётся успешно исполнять сразу несколько ролей. Вместе с ними наших читательниц поздравляет выпускающий редактор РИА «Восток-Медиа-Хабаровск».

Алла Кузнецова, министр образования и науки Хабаровского края

— Женщиной вообще быть сложно, потому что любая женщина — всегда многостаночница. Она совмещает множество ролей, даже если является просто мамой, женой и каким-то работником. Моя ситуация, наверное, отличается только уровнем ответственности, который на меня накладывает основная работа — я возглавляю крупное ведомство. Это совмещение достаточно сложное, но привычное. Мне всю жизнь приходилось что-то совмещать: я никогда не работала на одном месте, всегда были дополнительные лекции, занятия, или я сама училась. Поэтому многозадачность для меня не в новинку — другое дело, что такой ответственности, которая совсем лишает сна и покоя, у меня никогда не было. Тем не менее, жизненная закалка позволяет всё успевать — конечно, где-то в ущерб роли жены, потому что есть ещё роли мамы и бабушки. Детям и внукам тоже нужно уделять внимание. Хотелось бы, конечно, больше свободного времени и часов в сутках. Но пока справляемся и так.

Я желаю женщинам всё равно оставаться женщинами. Нужно помнить, что наша сила — в том, что мы мудрые, более внимательные к деталям, к глазам окружающих нас людей. Оставаясь женщинами, мы можем оставаться центром семьи, центром своей маленькой Вселенной, поэтому пусть вам, дорогие мои многостаночницы, хватает сил оставаться центром своей жизни. Всего вам доброго!

Светлана Литвинова, помощник губернатора Хабаровского края — начальник главного управления информационной политики

— Власть в Хабаровском крае с «мужским лицом». Я считаю, это правильно и логично. Мужчины должны принимать управленческие решения и нести ответственность. Но без прекрасных и умных женщин в политике невозможно. Именно женщина вносит в политику мощный импульс, покоряет своим обаянием и красотой. Мужчина — это основа, а женщина — гибкость и дипломатия. Эти качества помогают и дома, и на работе. Совмещать карьеру, быт, воспитание детей — непросто, но очень интересно. Это определённая стратегия, которую я разработала для себя, и с большим азартом, интересом её реализую. Это мой жизненный опыт, который бесценен!

Женщинам-политикам желаю всегда оставаться женщинами! Несмотря на напряжённый график и нагрузку, не забывать о своей семье, детях, о своей мечте. Любви, красоты и весеннего настроения каждый день! С праздником!

Светлана Тремасова, председатель ассоциации пассажирских автоперевозчиков Хабаровска

— Женщиной вообще быть сложно во многих сферах и ситуациях. Мы более ответственные, чем мужчины. В сфере пассажирских перевозок женщин немало, и для них, как и для сильной половины человечества, в бизнесе важно относиться ко всему профессионально. Надеюсь, что мне это удаётся. Однако нам немаловажно ещё и хорошо выглядеть. Встаёшь на 15 минут раньше — и ты в форме. К тому же помогает хороший парикмахер. Я нашла своего мастера, который меня выручает.

Всем женщинам желаю терпения и поддержки друзей и близких. Эти составляющие очень важны.

Наталья Суслова, общественный деятель, руководитель детского отделения Ассамблеи народов Хабаровского края, генеральный директор бизнес-центра «Ника»

— Общественную работу и заботу о семье совмещать несложно. Когда есть любящие муж и дети, когда чувствуешь их поддержку, то, конечно, делать это легко. В будние дни я занимаюсь бизнесом, а в выходные проводим всё время с детьми, придумываем мероприятия, чтобы детки тоже могли с нами в них участвовать. Недавно со средней дочерью участвовали в конкурсе «Поющие мамы». Также вечером в будни полностью отдаюсь семье, детям.

Всем хабаровчанкам желаю, прежде всего, оставаться женщинами, всегда быть красивыми, счастливыми и любимыми. Желаю всегда находить время для каждого члена семьи. Общественная деятельность — это хорошо, но родные люди важнее. Нет ничего дороже, когда приходишь домой и видишь глаза любимых. В этот момент не замечаешь усталости, каких-то проблем.

Анна Мильштейн, известный дальневосточный блогер, журналист, мама двойни

— Единственная сложность, которую я вижу — это выстраивание своих личных границ. Когда ты совмещаешь роли блогера и мамы, каждый встречный считает своим долгом непременно что-то тебе рассказать, посоветовать, вторгнуться в твоё личное пространство. Тут главное — выставить границы и понимать, что ты готов рассказать сам, а что нужно жёстко отсеивать, какие советы и комментарии ты принимаешь, а на какие — просто не обращаешь внимания. Что касается в принципе совмещения активной общественной жизни и роли в семье, главное — находить на всё это время. Тайм-менеджмент, распределение обязанностей, помощь близких — это то, благодаря чему есть возможность не выпасть из жизни, к примеру, маме двойни. Есть примеры, которые доказывают, что и с одним ребёнком, например, можно быть активной, и во время декрета, и после него, и одной, и без помощи, и это круто.

Хочу пожелать женщинам высыпаться и правильно распределять приоритеты: где важнее семья, а где — общественная деятельность, работа, карьера. Потому что на первом месте должен быть личный комфорт, дети, семья, любимые занятия. Нужно расставлять приоритеты и грамотно их компоновать, как в «тетрисе», по кирпичикам. Я пока что этому только учусь.

Анна Ленская, журналист, выпускающий редактор РИА «Восток-Медиа — Хабаровск»

— Совмещать кредо сильной женщины с ролью хранительницы семейного очага не очень сложно, если грамотно распределять своё время и ресурсы. Труднее быть постоянно готовой к тому, что так или иначе придётся жертвовать чем-то. Особенно это важно в тех случаях, когда женщина — глава семьи, а поддержки и помощи у неё нет. Иногда приходится отказываться от работы и, как следствие, денег, из-за семейных обстоятельств. Часто бывает наоборот: в угоду профессиональной деятельности от нехватки внимания страдают близкие. И в таких ситуациях очень важно не приписывать себе чувство вины, не укорять себя за то, что ты плохая мать, жена, друг или сотрудник.

Нашим читательницам я желаю отыскать в себе внутреннюю опору — то, что принято называть «стержнем». Это позволяет справиться практически с любой проблемой, от нехватки времени до потери близких людей. Ещё желаю побольше свободного времени — для того, чтобы посвятить его себе, и, конечно, любви и счастья. Я верю в то, что женщина не должна быть нелюбимой и, как следствие, несчастной — это противоестественно. С праздником вас, дорогие хабаровчанки!