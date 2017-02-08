Последнюю главу "Обители зла" презентуют в Хабаровске

После небольшого затишья в кинотеатрах Хабаровска стартует несколько достаточно крупных релизов. Почти все они — сиквелы нашумевших франшиз. В частности, речь идёт об экранизации культовой видеоигры — фантастическом хоррор-боевике «Обитель зла». Точнее, о её заключительной, шестой, части, которой создатель киносериала, её продюсер, сценарист и режиссёр Пол Андерсон хочет поставить точку в истории, начатой им ещё в 2002 году. Он даже озаглавил её соответствующе — «Последняя глава».













О создании шестой части «Обители зла» стало известно ещё до выхода предыдущего фильма цикла – «Возмездие». Пол Андерсон сразу заявил, что история достигла своей кульминации. Кассовые показатели пятого фильма убедили студию приступить к съёмкам «Последней главы». На главную роль снова была приглашена звезда франшизы Милла Йовович. При этом, едва съёмки начались, как были приостановлены и перенесены из-за беременности актрисы. Возобновился творческий процесс только летом 2015 года.

В актёрский состав также влились знакомые фанатам цикла Эли Лартер из третьей и четвёртой частей, Йен Глен из второго и третьего фильмов и Шон Робертс, снимавшийся в четвёртой и пятой «Обители зла». Ходили слухи о возвращении актрисы и модели Сиенны Гиллори, исполнительницы роли Джилл Валентайн, однако она эту информацию опровергла.





По сюжету, действие «Последней главы» разворачивается сразу на том же месте, на котором заканчивается «Возмездие». Элис, прошедшая сквозь ад зомби-апокалипсиса, отправляется в самое сердце Раккун-сити, Улей – туда, где всё и начиналось. Корпорация «Амбрелла» готовится нанести удар по выжившим, которым предстоит столкнуться с новым поколением монстров.

Ещё один сиквел, стартующий в прокате, – «Джон Уик-2». Одна из самых долгожданных премьер месяца порадует фанатов олдскульных боевиков и персональных поклонников творчества Киану Ривза. Новый фильм — продолжение успешной картины 2014 года, в которой Ривз сыграл ушедшего на покой наёмного убийцу, вынужденного вернуться «в игру» после стычки с местными бандюганами. В сиквеле герой выходит уже на международную арену. Джон Уик отправляется в Рим, где ему предстоит сразиться с одним из наиболее опасных киллеров планеты, решившим возглавить гильдию наёмников.













Второй «Джон Уик» прекрасен не только своими экшен-сценами, но и актёрским дуэтом Киану Ривз – Лоуренс Фишберн. В последний раз Нео и Морфиус появлялись вместе на экране в фантастическом фильме «Матрица: Революция». Также в «Джоне Уике-2» Ривз снялся вместе с актёром Питером Стормаре, с которым сотрудничал над такими проектами, как «Константин: Повелитель тьмы» и «Криминальная фишка от Генри». Кроме того, актёрский состав фильма украсили Руби Роуз, Бриджит Мойнахэн, Джон Легуизамо и другие. Поставил картину режиссёр Чад Стахелски, автор первого фильма.

В преддверие Дня святого Валентина в кинопрокате стартует сиквел скандального фильма «50 оттенков серого» под названием «На 50 оттенков темнее». В отличие от первой части, снятой англичанкой Сэм Тейлор-Джонсон, продолжение поставил Джеймс Фоули. Создатели картины сделали выводы после того, как первая часть задуманной трилогии была обругана критиками и зрителями. Фоули — именитый постановщик, на счету которого такие ленты, как «Страх», «Коррупционер», а также работа на таких крупных телевизионных проектах, как «Твин Пикс», «Ганнибал» и «Карточный домик».









В продолжении главный герой Кристиан Грей борется со своими внутренними демонами, а Анастейша Стил противостоит бывшим женщинам Грея, выплескивающих на девушку свои зависть и гнев. Главные роли в фильме исполнили Дакота Джонсон и Джейми Дорнан. Как и предыдущая часть, мелодрама снята по мировому роману-бестселлеру писательницы Э.Л. Джонс. Сиквел не станет завершением истории. Впереди зрителей ждёт встреча с теми же главными героями в фильме «50 оттенков свободы», премьера которого намечена на 2018 год.

Ещё один релиз, который не стоит пропускать — полнометражный анимационный фильм «Лего Фильм: Бэтмен». Действие мультика разворачивается не в классической анимационной Вселенной DCComics, а в мире Lego. Все герои здесь, все здания, все машины, вся природа — это маленькие и большие детали знаменитого конструктора. В таком мире вся супергеройская беготня и битвы с суперзлодеями превращаются в абсурд. Авторы и не скрывают, что их мультфильм — это, прежде всего, пародия на супергеройские комиксы. Бэтмен здесь то и дело попадает впросак, пытается юморить, а Готэм-сити вовсе не выглядит таким мрачным рассадником преступности, каким его изображали на протяжении многих лет создатели оригинальных комиксов и фильмов. Да и могло ли быть иначе, ведь конструктор «Лего» такой красочный и разноцветный в отличие от мира «Бэтмена».









Сюжет мультфильма, тем не менее, на первый взгляд ничем не отличается от краткого содержания других проектов о Тёмном рыцаре. Когда Готэму вновь грозит опасность, на его защиту встаёт постоянный страж и герой города — Бэтмен. В напарники себе он берёт юного Робина и Бэтгёрл. Вместе им предстоит противостоять Джокеру и его подельникам.

Также в хабаровских кинотеатрах продолжается прокат фэнтезийной драмы «Голос монстра», мелодрамы «Космос между нами», комедийного боевика «Отпетые напарники», фантастического фильма «Притяжение», хоррора «Звонки» и комедии «Огни большой деревни».