В Хабаровске за год обновят три километра Краснореченской улицы

В Хабаровске в зимнее время продолжается реконструкция улицы Краснореченской. Дорожные рабочие переносят контактные сети, расширяют проезжую часть, устанавливают опоры освещения, а также убирают зелёные насаждения. С наступлением тепла ремонтники возьмутся за главный этап — асфальтирование.

«Все эти работы позволят нам в конце 2017 года закончить участок от улицы Бийской до улицы Богачева. Мы прирастём почти тремя километрами расширенной, благоустроенной улицы Краснореченской. Будет выделена отдельная полоса для движения общественного транспорта, построены тротуары и велосипедные дорожки, установлены подпорные стенки и обустроены автобусные остановки. Конечно же, поменяем старые светофоры на новые, светодиодные», — приводит слова начальника управления дорог и внешнего благоустройства Олег Гроо пресс-служба хабаровской мэрии.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», реконструкция Краснореченской, общая протяжённость которой составляет восемь километров, началась в 2014 году. Летом 2016-го рабочие отремонтировали свыше трёх километров трассы: от улицы Юности до Флегонтова. Главная задача муниципалитета — провести реконструкцию до улицы Суворова, а ремонт до Бийской — лишь очередной этап.