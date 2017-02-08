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Хабаровских водителей не пугают инспекторы ДПС со "Светом" в руках

Хабаровских водителей не пугают инспекторы ДПС со "Светом" в руках
Автовладельцы уверены, что проверять тонировку стёкол зимой никто не будет
7 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Разрушить миф многих хабаровских автолюбителей решили инспекторы дорожно-патрульной службы и провели рейд по тонированным автомобилям. На улице сегодня было около 15 градусов ниже нуля по Цельсию, любители тонировки в такую погоду чувствуют себя безнаказанными, многие точно знают, измерять светопропускаемость стекол не будут.


 

 

 

Инспекторы другого мнения на этот счёт: прибор «Свет» может работать при температуре до минус 40 градусов, не пугает его и тёмное время суток. Чтобы объяснить это водителям тонированных авто, у дорожных полицейских зачастую уходит по 20-30 минут. Итог всегда практически один — штраф в размере 500 рублей и требование устранить неисправность, при которой запрещается эксплуатация автомобиля.


 

 

 

В случае, если автовладелец после получения такого требования попадётся полицейским ещё раз менее, чем через два месяца, и вновь тонированным, его ждёт новое административное наказание — на этот раз за неповиновение законному распоряжению стража закона. В этом случае нарушителю грозит штраф или 15 суток административного ареста.


 

 

 

Правительство России, конечно, рассматривает законопроект об ужесточении штрафа за тонировку, но когда это произойдет, пока не известно. А пока по закону светопропускаемость должна быть не менее 70 %.


 

 

 

Как убедился наблюдавший за ходом рейда корреспондент РИА «Восток-Медиа», за несколько часов полицейские остановили 54 тонированных автомобиля. Восемь автолюбителей «растонировались» на месте, а сорока автовладельцам инспекторы вынесли требования на устранение неисправности.

 
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