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На прилавках Хабаровского края появилась водка "с самолётом"

На прилавках Хабаровского края появилась водка "с самолётом"
Новые этикетки на бутылках спиртного соответствуют требованиям проекта "Наш выбор 27"
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Выбрать спиртные напитки местного производства жителям региона теперь поможет специальный знак, напечатанный на товарной этикетке. Хабаровский ликёро-водочный завод выпускает водку, помеченную фирменным логотипом краевого проекта «Наш выбор 27». Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», право на изготовление собственной упаковки «с самолётом» получили 37 предприятий.


 

 

 

 

Разрешением на печать логотипа «Наш выбор 27» сегодня пользуются комбинат детского питания «Молочный край», птицефабрика «Комсомольская», племптицезавод «Хабаровский», компании «ДВ-Ареал», «Мясное дело», «Мерилен» и «Мостовик плюс», «Джей Джи Си Эвергрин», АО «Хорское» и ряд других. По словам руководителя ОАО «Ликёро-водочный завод «Хабаровский», участие в краевом проекте выгодно производителям.


 

 

 

 

«Так же, как и все остальные предприятия пищевой промышленности края, мы услышали об этом проекте от руководства комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности, и решили поддержать его, подали заявку. Нам это необходимо для того, чтобы и без того узнаваемая продукция нашего завода стала ещё более узнаваемой. Очень приятно, что и власти нас сейчас поддерживают в том, что нужно производить и потреблять местные продукты, так как они качественные и безопасные. Это выгодно нам всем с точки зрения экономики, налогов, социальных нужд и так далее. Мы стараемся как можно быстрее закончить решение вопроса с маркировкой нашей продукции, а также ряд других мероприятий. У нас есть политика продвижения товаров, отношения с торговыми сетями. Хотим, чтобы нашу продукцию там выставляли, обозначали и привлекали к ней внимание покупателей», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» генеральный директор предприятия Татьяна Лось.


 

 

 

 

Хабаровский ликёро-водочный завод — одно из старейших предприятий и участников алкогольного рынка на Дальнем Востоке. В этом году компания отметит свой 136-й день рождения. За долгое время работы ликёро-водочный завод «Хабаровский» стал обладателем множества наград самого высокого уровня. В их числе и 25 золотых знаков «Всероссийская марка. Знак качества XXI века» за продукцию высокого класса. На сегодняшний день этикетку с напечатанным «самолётом» предприятие наклеивает только на водку, но это лишь первая ступень участия в проекте «Наш выбор 27».

«У нас налажено производство высококачественных настоек и бальзамов на основе натурального сырья — ягод, кореньев. Всё это дикоросы дальневосточной тайги. В дальнейшем мы хотим выпускать под логотипом «Наш выбор 27» всю линейку нашей продукции», — озвучила Татьяна Лось.

Агентство сообщало, что за реализацией проекта следят народные контролёры, в их числе — активные граждане, местные депутаты. Они сверяют цены, а также оперативно докладывают о нарушениях. Многие из них отмечают, что брендированные отделы с местной продукцией появились не везде.

Проект Хабаровского края «Наш выбор 27» положительно оценила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, которая познакомилась с ним в рамках дискуссионной площадки «Качество государства». Мероприятие состоялось в Москве 21 января, во время XVI съезда «Единой России». Яровая отметила, что «это успешный опыт, которым регионы обязательно должны делиться».

 
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