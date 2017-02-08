Застройщик в Хабаровске предложил купить у него квартиры в рассрочку

Сегодня среда, 08 февраля 2017 года, 18:15
На прилавках Хабаровского края появилась водка "с самолётом"
На прилавках Хабаровского края появилась водка "с самолётом"
На третьем ВЭФ силовиков не будут морить голодом
На третьем ВЭФ силовиков не будут морить голодом
Военная прокуратура расследует растрату бюджетных денег в Приморье
Военная прокуратура расследует растрату бюджетных денег в Приморье
Фестиваль "Амурские волны" проведут два преемника Валерия Халилова
Фестиваль "Амурские волны" проведут два преемника Валерия Халилова
Члены Общественной палаты Приморья рассказали, чем занимались 3 года
Члены Общественной палаты Приморья рассказали, чем занимались 3 года
Регионы:


Популярное
сегодня, 07:00
На Приморье идёт циклон со снегопадом
сегодня, 10:58
Приморцы встретили тигра на "Штыковских прудах"
сегодня, 10:39
В Приморье жестоко избили журналиста – друга главы Дальнегорска
сегодня, 11:24
С владивостокских дорог исчезли автомобили
сегодня, 10:25
По решению приморского суда Роскомнадзор снял блокировку YouPorn
сегодня, 13:32
В Приморье погибли тонны яблок
сегодня, 08:35
Сегодня в некоторых домах Владивостока света не будет до 17:00
сегодня, 15:17
В Приморье школы и садики полностью или частично закрывают на карантин
сегодня, 11:49
Глава Приморья взял под личный контроль дело об избиении журналиста
сегодня, 09:15
Благодаря хабаровчанам скульптуры из снега не доживут до весны

Обсуждаемое
сегодня, 13:32
10

В Приморье погибли тонны яблок
сегодня, 10:25
9

По решению приморского суда Роскомнадзор снял блокировку YouPorn
сегодня, 07:00
5

На Приморье идёт циклон со снегопадом
сегодня, 11:43
1

Администрация Приморья помогла обманутым дольщикам Партизанска
сегодня, 12:20
1

Более 12 тысяч приморских пенсионеров получают компенсации капремонта
сегодня, 15:04
1

Члены Общественной палаты Приморья рассказали, чем занимались 3 года
сегодня, 14:55
1

В Хабаровске детскую "художку" переносят из опасного здания
сегодня, 15:29
1

Школьник из Владивостока заслужил поездку в "Орлёнок" на съёмки фильма
сегодня, 09:35
1

Специалисты Госконтроля Хабаровского края пройдут по гаражам
сегодня, 10:00
1

К приморским ТОРам построят 25 километров дорог
Народный топ новостей

Гость
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню 28.01.2017
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню

Актуально
В аэропорту Хабаровска из-за птичьего гриппа проверяют людей и грузы сегодня, 12:15
В аэропорту Хабаровска из-за птичьего гриппа проверяют людей и грузы
Специалисты РусГидро восстановили энергоснабжение после ЧС на Колыме вчера, 18:23
Специалисты РусГидро восстановили энергоснабжение после ЧС на Колыме
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень 31.01.2017
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1164



Система Orphus

Застройщик в Хабаровске предложил купить у него квартиры в рассрочку

Застройщик в Хабаровске предложил купить у него квартиры в рассрочку
Продать жильё он готов под процент ниже ипотечного
5 минут назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Больше 800 квартир в новостройках Хабаровска стоят пустыми. Чтобы реализовать жильё, муниципальный застройщик готов продать квартиры в рассрочку под процент ниже ипотечного, который составляет сейчас в среднем 12 % годовых.

В многоэтажном доме на улице Ясной готовы продать 24 квартиры по цене от 53 до 55 тысяч рублей за квадратный метр. Ещё шесть квартир ценой от 57 до 60 тысяч за «квадрат» реализуют в доме на улице Трёхгорной.

«Со следующей недели мы решили запустить такую необычную акцию и уже приступили к подготовке необходимых документов. Будем реализовывать квартиры с долгосрочной арендой: предоставляем жильё дольщикам сразу, но на условиях оплаты с некоторой рассрочкой. Её длительность будем оговаривать индивидуально для каждого случая — так же, как и сетку платежей», — рассказал директор хабаровского ООО «Фонд жилищного строительства» Алексей Савин.

Предполагается, что рассрочку дадут максимум на пять лет. В первый год владелец будет выплачивать порядка трёх процентов в квартал, а в последующие годы платежи будут выглядеть, как ипотечный кредит, но по сниженной процентной ставке в 8-10 процентов. Если покупатель не выплатит оговоренную сумму в установленный срок, владельца оштрафуют или расторгнут с ним соглашение.

«Пока это пробный шаг. Но, если наша схема окажется эффективной и понравится жителям города, будем практиковать её дальше», — отметил Алексей Савин.

По информации пресс-службы городской администрации, сейчас в Хабаровске практически не продаются квартиры, особенно в новостройках. Как и в 2016 году, дольщики не спешат вкладываться в стройку, в надежде на снижение стоимости квадратного метра.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что ещё в июле 2016 года жильё большой площади в новостройках краевого центра потеряло привлекательность для жителей города. В дальневосточной столице упал спрос на трёх- и четырёхкомнатные квартиры, а также на популярные ранее просторные «двушки» новой планировки. Интересы хабаровчан сместились в сторону более бюджетных вариантов — одно- и двухкомнатных квартир.

На прошлой неделе в Хабаровском крае утвердили стоимость жилья за один квадратный метр. Так, цена за один квадратный метр в дальневосточной столице составила 57 тысяч рублей, в Комсомольске-на-Амуре несколько дешевле — 50,5 тысячи. Жильё в Хабаровском муниципальном районе обойдётся в 51 480 рублей за единицу метража, в Комсомольском — 48 240. Больше всего денег за квартиру придётся отдать в Охотском районе — 73 400 рублей за «квадрат». Самое дешёвое жильё можно приобрести в Нанайском муниципальном районе —там квадратный метр обойдётся в 46 520 рублей.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru