В больницах Хабаровска отменили карантины

В городе и регионе стабилизируется ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом

За прошедшую неделю в регионе общая заболеваемость увеличилась на 2,5 процента по сравнению с предыдущей неделей. Однако эпидемиологический порог в крае не превышен. Ожидается, что грипп и ОРВИ покинут территорию к концу февраля.

Эпидпорог был превышен в Хабаровске, Верхнебуреинском, Вяземском и Николаевском и районах. Сейчас ситуация там стабилизируется. По постановлению главного санитарного врача по Хабаровскому краю, в дальневосточной столице, Верхнебуреинском и Ульчском районах отменили ограничительные мероприятия и карантины в стационарах.

«Сейчас установились более высокие температуры, но мы просим жителей края не обольщаться и по-прежнему одеваться теплее, не выходить на улицу без шапок. Относительная влажность воздуха высока, поэтому малейший ветерок может привезти к болезни. Из-за этого идёт вторая волна заболеваний. К концу февраля она сойдёт на нет», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела организации первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи краевого министерства здравоохранения Владислав Ходжер.

В учебных заведениях сохраняются «утренние фильтры». В медицинских, социальных и образовательных учреждениях края продолжают проводить проветривание, влажную уборку помещений. В организациях системы здравоохранения создали запасы лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств.

Ранее агентство писало, что вирус гриппа начал циркулировать на территории Хабаровского края немного раньше обычного. В январе в регионе началась вторая волна заболеваемости. Карантин в больницах дальневосточной столицы ввели в конце декабря 2016 года.