В Хабаровском крае спасатели хотят возродить институт сельских старост

В Хабаровском крае спасатели предложили применять человеческий потенциал для обеспечения безопасности в небольших населённых пунктах. Кроме различных общественных и муниципальных организаций, в городах можно задействовать институт сельских старост, считают они. Такую идею во время своего недавнего визита в Хабаровск озвучил начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко.

«У нас в Сибирском федеральном округе в 2016 году очень активно и очень эффективно такой эксперимент состоялся. В 90 % случаев мы сталкиваемся с одной проблем — это позднее сообщение о происшествии. Например, поздно сообщили, что наступает вода — получили больший ущерб, не успели эвакуировать людей. Поздно узнали, что идёт огонь — не успели применить свои силы, потеряли какие-то дома. Вовремя не сообщили о потере электроэнергии — остановилась котельная, разморозились дома, нарушилась теплоподача», — поделился он на брифинге с журналистами.

По его словам, в Сибири спасатели получили в прошлом году больше 11 тысяч таких добровольных помощников. Для этого в каждом субъекте власти приняли специальные законы, определили определённые преференции для старост. Такое возможно и в Хабаровском крае. Причём ждать принятия закона совсем не обязательно — готовить людей к сотрудничеству можно уже сейчас. Нужный нормативный акт принять можно быстро, было бы желание, уверен начальник СРЦ МЧС.

«Староста населённого пункта — это выход из положения. Это инициативный человек, который нам должен через Единую диспетчерскую службу муниципалитета сообщить, что что-то случилось в населённом пункте. То ли дети на льдине катаются, то ли где-то парит теплотрасса и никто не это не реагирует который день, то ли оборвался провод линий электропередач, то ли дорогу начинает заметать и так далее. Как правило, такие люди в сёлах и деревнях есть», — добавил Сергей Диденко.

Он оговорился, что в Сибири работа старост дала реальный результат. При анализе их работы, в частности, в пожароопасный и паводкоопасный периоды, а так же за холодные месяцы зимы оказалось, что в федеральном округе на 14-15 % снизилось количество случаев гибели на пожарах, тогда как в других регионах этот показатель составляет 7-8 %. В два раза реже в Сибири, в сравнении с общероссийскими данными, люди стали гибнуть на воде.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», эту и другие идеи Сергей Диденко намерен обсудить с главами дальневосточных регионов, а затем по максимуму их внедрить. С начала февраля территория федерального округа в вопросах ЧС оказалась в ведомственном подчинении сибирского спасателя.