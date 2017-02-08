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УАЗ с антенной помогает жителям Хабаровского края оформить пенсию

УАЗ с антенной помогает жителям Хабаровского края оформить пенсию
В регионе начали работать мобильные группы ПФР
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: pfrf.ru

Мобильный офис Пенсионного фонда отправился в населённые пункты Хабаровского края. Жителей сёл, удалённых от районных центров, принимают в УАЗе со спутниковой антенной. Она позволяет дистанционно подключаться к программам организации даже там, где нет интернета.

Специалисты краевого Пенсионного фонда начали выезды январе. До марта они проведут 147 приёмов граждан в 78 населённых пунктах. Жители посёлков смогут не ехать в райцентр, а оформить необходимые документы у себя в поселении, например, свидетельство обязательного пенсионного страхования, а также оформить и пересчитать пенсии, получить сертификат на материнский капитал или написать заявление на распоряжение этими деньгами.

О приезде специалистов Пенсионного фонда жителям сообщает местная администрация, где чаще всего и проходит приём граждан. В прошлом году мобильные бригады ПФР выезжали 847 раз и приняли 7 594 жителей края.

Как сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда по Хабаровскому краю, жители, у которых есть Интернет, могут получить более 30 услуг дистанционно на сайте Фонда. Для этого достаточно один раз зарегистрироваться на портале госуслуг и подтвердить свою учётную запись в клиентской службе ПФР или в МФЦ. 

 
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