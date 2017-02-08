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Жительница Амурска заплатит 6,2 миллиона за сожжение 40 гектаров леса

Жительница Амурска заплатит 6,2 миллиона за сожжение 40 гектаров леса
Суд назначил ей полгода исправительных работ
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Жительницу Амурска признали виновной в том, что она сожгла 40 гектаров земли на территории Падалинского лесничества. Суд приговорил женщину к шести месяцам исправительных работ. Из её зарплаты будут удерживать в пользу государства 10 %. Кроме того, злоумышленнице придётся выплатить крупный штраф.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», поджог устроила безработная 37-летняя жительница посёлка Известковый, проживающая вблизи лесополосы. Женщина подожгла сухую траву, в результате чего пламя распространилось и охватило 40 гектаров площади участкового лесничества. Общий ущерб, который она причинила лесному хозяйству, составил больше 6,2 миллиона рублей. Злоумышленница стала фигуранткой уголовного дела по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Уничтожение или повреждение лесных насаждений».

По информации пресс-службы управления лесами правительства Хабаровского края, огонь привёл к уничтожению сырорастущей лиственницы, белой берёзы, ольхи и осины общим объёмом в 252,5 кубических метра. В результате пожара сгорели молодые посадки лиственницы на площади в 10 гектаров. Согласно решению суда, женщине придётся заплатить 6 273 915 миллиона рублей.

 
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