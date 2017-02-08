Фестиваль "Амурские волны" проведут два преемника Валерия Халилова

Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» пройдёт в дальневосточной столице с 25 мая по 2 июня. Сейчас организаторы приглашают оркестры из России и других стран принять в нём участие. Уже известно, что в Хабаровск приедет коллектив из Владивостока и Центральный военный оркестр России, увидят зрители и знаменитый военный оркестр Росгвардии из краевой столицы под руководством Тараса Юричина.

Приехать на «Амурские волны» планируют коллективы из Монголии, Китая и Северной Кореи. Сейчас они решают с организаторами финансовые и логистические вопросы. Не сможет посетить фестиваль оркестр из Казахстана — в это время в стране пройдёт заседание Совета Евразийского экономического союза. Снова в Хабаровск не приедет и танцующий оркестр из Екатеринбурга — его сейчас реорганизуют, внутри коллектива проходит ротация кадров.

«Художественное руководство будут осуществлять два человека — начальник Военно-оркестровой службы Военных сил Российской федерации, правопреемник Валерия Халилова на посту главного военного дирижёра Тимофей Маякин и начальник Центрального военного оркестра министерства обороны Сергей Дурыгин. Должность художественного руководителя так и останется за Валерием Халиловым», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» организатор фестиваля «Амурские волны» Олег Федоссев.

Организаторы обещают максимально не менять формат. Через три недели они составят примерную программу фестиваля, в которой обозначат площадки выступлений. Концерты точно пройдут на площади Славы и в «Платинум Арене», если там не будет крупных событий. В этом году оркестры могут выступить с сольной программой и в цирке. Планируется, что хабаровчане смогут увидеть трансляцию фестиваля хотя бы с одного концерта.

Агентство писало, что основатель «Амурских волн» Валерий Халилов в декабре прошлого года погиб в авиакатастрофе. После этого краевые власти предложили назвать фестиваль в честь дирижёра. Этот вопрос должен решиться в течение месяца.

«На первом заседании оргкомитета, которое пройдёт в ближайшие три недели, будет принято решение назвать фестиваль в 2017 году памяти Валерия Халилова, либо сразу присвоить «Амурским волнам» его имя. Мы провели консультации по этому вопросу с министерством обороны и получили от него добро», — отметил Олег Федоссев.

Проводить в дальневосточной столице международный фестиваль военных оркестров Валерий Халилов предложил в 2009 году. Власти эту идею поддержали — в 2012 году событие впервые организовали на главных улицах и площадях Хабаровска. В прошлом году наряду с лучшими профильными музыкальными коллективами страны участие в нём приняли мастера из Монголии, Китая, Казахстана и Республики Сингапур.