В Николаевске-на-Амуре для жителей бараков построят пять домов

Завершить программу по расселению ветхого фонда в Хабаровском крае планируют в этом году

Хабаровский край вошёл в двадцатку субъектов страны, в которых лучше всего реализуются программы расселения бараков. По данным Минстроя России, в регионе расселено больше 90 % жилых домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года. В федеральном рейтинге край поднялся с 28-го на 14-е место, а в дальневосточном — на третье. Как сообщил министр ЖКХ региона Дарий Тюрин, чтобы завершить программу, осталось построить шесть домов в Николаевске-на-Амуре. Завершить последний этап реализации программы планируют в этом году.

«Участниками краевой программы переселения стали Бикинский, Советско-Гаванский, Солнечный, Комсомольский, Николаевский районы, а также Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. С 2011 года в этих муниципальных образованиях построено 46 домов для переселенцев. Дополнительно 83 квартиры куплено на вторичном рынке и у застройщиков. В итоге расселено 194 ветхих дома 30-40-х годов постройки. В новые квартиры смогли переехать около трёх тысяч граждан», — рассказал Дарий Тюрин.

По данным пресс-службы регионального правительства, общий объём средств, который направлен на строительство или покупку жилья из разных источников, превысил 1,9 миллиарда рублей. Из них 657 миллионов выделили из краевого бюджета, 495 — из муниципальных, ещё 817 миллионов предоставил Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что власти дальневосточной столицы приняли решение продлить программу по сносу и расселению бараков в городе до 2030 года. Кроме того, в мэрии предложили исключить из документа ограничения, которые мешают вовлекать в хозяйственный оборот неэффективно используемые городские территории, поскольку это приводит к недовольству граждан и сложной конфигурации земельных участков.