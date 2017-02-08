Сегодня среда, 08 февраля 2017 года, 14:58
В Хабаровске детскую "художку" переносят из опасного здания
В Хабаровске детскую "художку" переносят из опасного здания
Баба Валя из Приморья покорила Instagram: меня лайкает твой дед
Баба Валя из Приморья покорила Instagram: меня лайкает твой дед
В Приморье погибли тонны яблок
В Приморье погибли тонны яблок
Детали для нового хабаровского колеса обозрения потерялись в дороге
Детали для нового хабаровского колеса обозрения потерялись в дороге
Хабаровская фристайлистка выиграла зимнюю Универсиаду
Хабаровская фристайлистка выиграла зимнюю Универсиаду
Регионы:


Популярное
сегодня, 07:00
На Приморье идёт циклон со снегопадом
сегодня, 10:58
Приморцы встретили тигра на "Штыковских прудах"
вчера, 18:13
В Приморье назревает отставка главы курортного посёлка
сегодня, 11:24
С владивостокских дорог исчезли автомобили
сегодня, 10:39
В Приморье жестоко избили журналиста – друга главы Дальнегорска
вчера, 16:00
В Хабаровске расследуют смерть новорождённой девочки в больнице
вчера, 16:56
В Приморье стало больше разведённых и "понаехавших"
сегодня, 10:25
По решению приморского суда Роскомнадзор снял блокировку YouPorn
вчера, 17:54
Во Владивостоке демонтируют павильоны автострахования
сегодня, 13:32
В Приморье погибли тонны яблок

Обсуждаемое
вчера, 18:13
8

В Приморье назревает отставка главы курортного посёлка
сегодня, 13:32
7

В Приморье погибли тонны яблок
сегодня, 10:25
7

По решению приморского суда Роскомнадзор снял блокировку YouPorn
сегодня, 07:00
5

На Приморье идёт циклон со снегопадом
вчера, 16:56
3

В Приморье стало больше разведённых и "понаехавших"
вчера, 18:05
3

В Хабаровском крае модернизируют речные пассажирские перевозки
вчера, 16:40
1

Приморские рыбаки достигли рекордных уловов
вчера, 17:54
1

Во Владивостоке демонтируют павильоны автострахования
сегодня, 09:35
1

Специалисты Госконтроля Хабаровского края пройдут по гаражам
сегодня, 10:00
1

К приморским ТОРам построят 25 километров дорог
Народный топ новостей

Гость
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню 28.01.2017
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню

Актуально
В аэропорту Хабаровска из-за птичьего гриппа проверяют людей и грузы сегодня, 12:15
В аэропорту Хабаровска из-за птичьего гриппа проверяют людей и грузы
Специалисты РусГидро восстановили энергоснабжение после ЧС на Колыме вчера, 18:23
Специалисты РусГидро восстановили энергоснабжение после ЧС на Колыме
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень 31.01.2017
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1160



Система Orphus

В Хабаровске детскую "художку" переносят из опасного здания

В Хабаровске детскую "художку" переносят из опасного здания
Однако родители возмущены тем, что до нового помещения будет сложнее добираться
только что
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

В краевом центре детскую художественную школу уже к началу следующего учебного года перенесут из здания в центре города в Кировский район, на Льва Толстого. Родители выступили против перемен: до улицы Запарина сейчас удобно добираться на общественном транспорте без пересадок из любого района города. Взрослые даже составили письмо, с которым намеревались пройти по всем инстанциям.

«В школу съезжаются дети со всего города. Новое здание находится в очень неудобном месте. Там рядом бараки, стаи бродячих собак — за детей страшно. От остановки идти минут 10-15, добираться из некоторых районов ребёнку придётся с пересадкой. Да и само помещение нуждается в ремонте — некоторые из родителей были там, видели даже плесень внутри. Это уже вопрос здоровья детей», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» мать одного из учеников художественной школы Галина Мозговая.


 

Однако здоровью воспитанников угрожают как раз занятия в нынешнем здании. По словам сотрудницы управления культуры администрации Хабаровска Любови Гриншпун, строение на Запарина, 26 находится в удручающем состоянии. Это и стало одной из причин, по которой «художку» решили перенести.

«В этом здании идёт трещина по фасаду, есть обрушение грунта, провал почвы. Этот памятник культуры построили в начале XXвека, им надо очень плотно заниматься. А в новом здании уже приступили к ремонтным работам. Сейчас оформляются все необходимые документы. Новое помещение больше, чем старое, мы говорили об этом с родителями. Да, из некоторых районов придётся ездить с пересадками, но в новом помещении удобнее будет учиться», — объяснила заведующая сектором по организации деятельности учреждений культуры управления Любовь Гриншпун.

Привести помещение будущей художественной школы в жилом здании на Льва Толстого, 58 в хорошее состояние планируют к осени. Если все работы завершатся в срок, то дети начнут там занятия с 1 сентября 2017 года.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru