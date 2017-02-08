В Хабаровске детскую "художку" переносят из опасного здания

В краевом центре детскую художественную школу уже к началу следующего учебного года перенесут из здания в центре города в Кировский район, на Льва Толстого. Родители выступили против перемен: до улицы Запарина сейчас удобно добираться на общественном транспорте без пересадок из любого района города. Взрослые даже составили письмо, с которым намеревались пройти по всем инстанциям.

«В школу съезжаются дети со всего города. Новое здание находится в очень неудобном месте. Там рядом бараки, стаи бродячих собак — за детей страшно. От остановки идти минут 10-15, добираться из некоторых районов ребёнку придётся с пересадкой. Да и само помещение нуждается в ремонте — некоторые из родителей были там, видели даже плесень внутри. Это уже вопрос здоровья детей», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» мать одного из учеников художественной школы Галина Мозговая.





Однако здоровью воспитанников угрожают как раз занятия в нынешнем здании. По словам сотрудницы управления культуры администрации Хабаровска Любови Гриншпун, строение на Запарина, 26 находится в удручающем состоянии. Это и стало одной из причин, по которой «художку» решили перенести.

«В этом здании идёт трещина по фасаду, есть обрушение грунта, провал почвы. Этот памятник культуры построили в начале XXвека, им надо очень плотно заниматься. А в новом здании уже приступили к ремонтным работам. Сейчас оформляются все необходимые документы. Новое помещение больше, чем старое, мы говорили об этом с родителями. Да, из некоторых районов придётся ездить с пересадками, но в новом помещении удобнее будет учиться», — объяснила заведующая сектором по организации деятельности учреждений культуры управления Любовь Гриншпун.

Привести помещение будущей художественной школы в жилом здании на Льва Толстого, 58 в хорошее состояние планируют к осени. Если все работы завершатся в срок, то дети начнут там занятия с 1 сентября 2017 года.