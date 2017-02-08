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С острова Большой Шантар в этом году вывезут "скелет" радара

С острова Большой Шантар в этом году вывезут "скелет" радара
Военные в этом году будут расчищать остров для туристов
9 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: "Заповедное Приамурье"

На Шантарских островах в Хабаровском крае состоится «генеральная уборка». Военные вывезут ржавые бочки с побережья, а также обломки радара с территории расположенной там когда-то воинской части. Об этом на пресс-конференции, посвящённой Году экологии в Хабаровском крае, рассказал заместитель министра природных ресурсов региона Виктор Бардюк. Отвечая на вопрос корреспондента РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», он отметил, что договорённость об очистке островов Большой и Малый Шантар достигнута с министерством обороны России.


 

«Сейчас дирекция «Заповедного Приамурья» ведёт работу по созданию музея на Шантарских островах, по обустройству туристических маршрутов. Достигнута договорённость с министерством обороны по ликвидации накопленного ущерба. В 2016-м году состоялась экспедиция Минобороны, которая изучила объёмы загрязнений. Подготовлен проект, работы эти будут проводиться и в этом году — это вывоз мусора, бочек, остатков металлических конструкций, радара, всего, что осталось от бывшей воинской части», — рассказал Виктор Бардюк.


 

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», провести экологическую экспедицию на архипелаг предложили сотрудники федерального учреждения «Заповедное Приамурье». Командование Восточного военного округа отнеслось с пониманием к этому — выделило транспорт и специалистов. Тогда они вместе с экологами максимально всё зафиксировали, сделали фотографии, определили объём накопившегося мусора.


 

Очистка Шантарского архипелага, где создан национальный парк, стала одним из важнейших этапов становления качественной природоохранной и туристической инфраструктуры. На Большом Шантаре планируется на основе сохранившихся с начала прошлого века американских жиротопок открыть первый в России музей китобойного промысла. Для туристов там будут оборудованы модульные домики.

 
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