Защитник хабаровского "Амура" решил завершить карьеру

Игрок хабаровского хоккейного клуба «Амур» Илья Горохов решил завершить спортивную карьеру. Свой заключительный матч защитник проведёт 18 февраля. В этот день «тигры» сыграют с родной командой Горохова — ярославским «Локомотивом».

«Сегодня Илья Горохов подтвердил информацию о том, что действительно планирует 18 февраля — на последнем матче регулярного чемпионата КХЛ — в родном для него Ярославле завершить карьеру», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель пресс-службы ХК «Амур» Алексей Чечелев.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», Илья Горохов — двукратный чемпион российской Суперлиги, двукратный обладатель Кубка Гагарина, участник Матча Всех Звёзд. Один из самых титулованных хоккеистов российского чемпионата перешёл в «Амур» в декабре 2016 года. Клуб заключил с ним контракт до конца нынешнего сезона. До этого недолго играл за «Сочи». В Континентальной хоккейной лиге защитник также выступал в составе «Локомотива», «Салавата Юлаева», «Атланта» и московское «Динамо» Москва. За «тигров» Илья Горохов сыграл 11 матчей, в которых забросил одну шайбу. Его показатель полезности составляет «+2».

До матча с «Локомотивом» защитник поможет хабаровской команде ещё в двух матчах: 14 февраля — с московским «Динамо» и 16 февраля — с подмосковным «Витязем».