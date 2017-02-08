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Бандитов из Комсомольска отправили под суд за грабёж и вымогательства

Бандитов из Комсомольска отправили под суд за грабёж и вымогательства
Расследование уголовного дела длилось больше года
7 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В Хабаровском крае закончилось расследование уголовного дела по факту нападения на предпринимателей. Жертвами грабителей стали бизнесмены в Нанайском и Комсомольском районах. Бандиты вымогали у потерпевших деньги и ценный товар.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», главарём преступной группы считают гражданина Китая, который нелегально проживал в Комсомольске. Мужчины нападали на жителей края, вымогали деньги и имущество своих жертв, угрожали оружием. Организатор знал об уровне дохода, месте жительства и работы своих знакомых китайцев. Используя эту информацию, бандиты атаковали предпринимателей и принуждали их отдать деньги.

Так, в ноябре 2015 года двое мужчин из ОПГ напали на бизнесмена в селе Нижняя Манома Нанайского района и украли три тонны кедрового ореха на сумму больше миллиона рублей. Также бандиты впятером атаковали коммерсанта из Поднебесной. Под вымышленным предлогом они ворвались в квартиру потерпевших и, угрожая оружием, заставили уроженцев Китая отдать свои деньги. Всего преступная группа нанесла предпринимателям ущерб больше чем в 600 тысяч рублей.

Стражи правопорядка выяснили, что угрозы поступали потерпевшему из Нижней Маномы неоднократно. Злоумышленники встречались с коммерсантом, оказывали на него психологическое давление, требовали погасить несуществующий долг. Не добившись денег, подельники забирали партии готового к продаже ореха. Всего они похитили три тонны дикоросов на общую сумму свыше миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, следствие длилось больше года, объём уголовного дела составил 32 тома, а обвинительное заключение — больше 500 листов. До вынесения приговора обвиняемые останутся под стражей. Их будут судить за бандитизм, разбой и вымогательство.

 
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