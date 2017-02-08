Жителя Хабаровского края ждёт суд за убийственную оборону

Сегодня среда, 08 февраля 2017 года, 13:36
В Приморье погибли тонны яблок
В Приморье погибли тонны яблок
Детали для нового хабаровского колеса обозрения потерялись в дороге
Детали для нового хабаровского колеса обозрения потерялись в дороге
Хабаровская фристайлистка выиграла Зимнюю Универсиаду
Хабаровская фристайлистка выиграла Зимнюю Универсиаду
В Хабаровске из горящей гостиницы эвакуировали пять человек
В Хабаровске из горящей гостиницы эвакуировали пять человек
В аэропорту Хабаровска из-за птичьего гриппа проверяют людей и грузы
В аэропорту Хабаровска из-за птичьего гриппа проверяют людей и грузы
Регионы:


Популярное
вчера, 13:41
Мэрия Владивостока ответила на обвинение в государственной измене
сегодня, 07:00
На Приморье идёт циклон со снегопадом
вчера, 18:13
В Приморье назревает отставка главы курортного посёлка
вчера, 14:20
В аварии на трассе Хабаровск — Комсомольск погибли два человека
вчера, 16:00
В Хабаровске расследуют смерть новорождённой девочки в больнице
сегодня, 10:39
В Приморье жестоко избили журналиста – друга главы Дальнегорска
сегодня, 10:58
Приморцы встретили тигра на "Штыковских прудах"
сегодня, 11:24
С владивостокских дорог исчезли автомобили
вчера, 16:56
В Приморье стало больше разведённых и "понаехавших"
сегодня, 10:25
По решению приморского суда Роскомнадзор снял блокировку YouPorn

Обсуждаемое
вчера, 18:13
8

В Приморье назревает отставка главы курортного посёлка
сегодня, 10:25
7

По решению приморского суда Роскомнадзор снял блокировку YouPorn
вчера, 13:41
6

Мэрия Владивостока ответила на обвинение в государственной измене
сегодня, 07:00
5

На Приморье идёт циклон со снегопадом
вчера, 16:56
3

В Приморье стало больше разведённых и "понаехавших"
вчера, 18:05
3

В Хабаровском крае модернизируют речные пассажирские перевозки
вчера, 13:55
1

В хабаровском детском саду родители "поймали с поличным" жуков в каше
вчера, 16:40
1

Приморские рыбаки достигли рекордных уловов
вчера, 17:54
1

Во Владивостоке демонтируют павильоны автострахования
сегодня, 09:35
1

Специалисты Госконтроля Хабаровского края пройдут по гаражам
Народный топ новостей

Гость
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню 28.01.2017
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню

Актуально
В аэропорту Хабаровска из-за птичьего гриппа проверяют людей и грузы сегодня, 12:15
В аэропорту Хабаровска из-за птичьего гриппа проверяют людей и грузы
Специалисты РусГидро восстановили энергоснабжение после ЧС на Колыме вчера, 18:23
Специалисты РусГидро восстановили энергоснабжение после ЧС на Колыме
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень 31.01.2017
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1158



Система Orphus

Жителя Хабаровского края ждёт суд за убийственную оборону

Жителя Хабаровского края ждёт суд за убийственную оборону
По версии следствия, погибший ранил родственника, и тот ответил ему ударом ножа в живот
только что
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Хабаровском крае под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в убийстве младшего брата. По версии следствия, мужчина во время конфликта превысил пределы допустимой обороны и смертельно ранил родственника. Медики доставили обоих в больницу, но спасти потерпевшего не удалось.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», 52-летний обвиняемый 14 декабря 2016 года распивал спиртные напитки в квартире жилого дома, расположенного в посёлке Эльбан. Вечером в квартиру пришёл его младший брат, который уже был в состоянии алкогольного опьянения. Родственник стал придираться к обвиняемому и оскорблять его. Вспыхнул конфликт, в ходе которого 48-летний мужчина нанёс родственнику удар ножом в предплечье.

Раненый выбил орудие, поднял его с пола и воткнул в живот младшему брату, а тот упал. Обвиняемый вызвал машину скорой помощи, которая доставила родственников в больницу. Несмотря на старания врачей, 48-летний мужчина скончался.

По информации пресс-службы следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, обвиняемый дал признательные показания и раскаялся. Родственники нигде не работали и злоупотребляли спиртным. Уголовное дело в отношении чрезмерно оборонявшегося мужчины направили в суд для рассмотрения по существу.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru