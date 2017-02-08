Жителя Хабаровского края ждёт суд за убийственную оборону

По версии следствия, погибший ранил родственника, и тот ответил ему ударом ножа в живот

В Хабаровском крае под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в убийстве младшего брата. По версии следствия, мужчина во время конфликта превысил пределы допустимой обороны и смертельно ранил родственника. Медики доставили обоих в больницу, но спасти потерпевшего не удалось.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», 52-летний обвиняемый 14 декабря 2016 года распивал спиртные напитки в квартире жилого дома, расположенного в посёлке Эльбан. Вечером в квартиру пришёл его младший брат, который уже был в состоянии алкогольного опьянения. Родственник стал придираться к обвиняемому и оскорблять его. Вспыхнул конфликт, в ходе которого 48-летний мужчина нанёс родственнику удар ножом в предплечье.

Раненый выбил орудие, поднял его с пола и воткнул в живот младшему брату, а тот упал. Обвиняемый вызвал машину скорой помощи, которая доставила родственников в больницу. Несмотря на старания врачей, 48-летний мужчина скончался.

По информации пресс-службы следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, обвиняемый дал признательные показания и раскаялся. Родственники нигде не работали и злоупотребляли спиртным. Уголовное дело в отношении чрезмерно оборонявшегося мужчины направили в суд для рассмотрения по существу.