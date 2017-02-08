Детали для нового хабаровского колеса обозрения потерялись в дороге

В дальневосточную столицу продолжают доставлять детали для нового колеса обозрения. Однако одна из фур, в которых находится оборудование, пропала — её владелец и водитель большегрузной машины уже неделю не выходят на связь.

Чтобы доставить в город все части, владельцы колеса заказали в разных транспортных компаниях 17 фур. В пропавшей машине находятся важные многотонные детали, которые нельзя заменить подобными. Владельцам аттракциона придётся заказывать всё на заводе в Красноярске.

«Пока мы не делаем выводов о том, насколько пропавший перевозчик оказался нечистоплотным. Перевозчик и водитель неделю не выходят на связь. Это нас очень настораживает, но криминальных выводов мы не делаем, может что-то просто произошло в дороге или у водителя пропала связь. Эта история может осложнить время ввода в эксплуатацию нашего объекта», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» владелец колеса обозрения Семён Копылов.

Владельцы аттракциона намерены подождать до 10 февраля. Если в этот срок перевозчик не объявится, хозяева колеса обозрения обратятся в полицию. В любом случае, монтаж оборудования начнётся в установленный срок.

«Я уже связался с заводом-изготовителем, там меня поняли, потому что тоже заинтересованы в быстрой сдаче объекта. В любом случае, нам готовы снова изготовить нужные детали. Но это всё повлияет на сроки сдачи. Мы прошли все вопросы согласования, изготовления, подготовки к установке. Всё это длилось полтора года. И здесь, на финишной прямой, мы просто не ждали подобного подвоха», — отметил Семён Копылов.

Ранее агентство писало, что первые детали для нового колеса обозрения начали доставлять из Красноярска в Хабаровск в начале февраля. В конце месяца специалисты хотели завершить монтаж «ног» будущего аттракциона и приступят к сборке самого 60-метрового колеса. Планировалось, что прокатиться на нём горожане должны были уже 1 мая.