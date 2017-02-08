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Хабаровская фристайлистка выиграла Зимнюю Универсиаду

Хабаровская фристайлистка выиграла Зимнюю Универсиаду
Анна Антонова стала лучшей в ски-кроссе
5 минут назад
Спорт | Хабаровский край
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Фото: предоставлены Анной Антоновой

Хабаровчанка Анна Антонова завоевала золотую медаль Всемирной зимней Универсиады. Спортсменка стала лучшей в олимпийской дисциплине фристайла — ски-кросс.

Судьбу первого места в финальном заезде решил фотофиниш. В итоге студентку Хабаровского государственного университета экономики и права Анну Антонову признали победительницей Универсиады — она всё же опередила Майю Аверьянову. Бронзу завоевала Екатерина Мальцева. В итоге весь пьедестал почёта получился российским.

«Мы втроём пересекали финиш практически вместе, ехали всю дистанцию очень плотно, Майя Аверьянова буквально била по пятками и пыталась меня обойти. Я знала, что будет плотный финиш, поэтому на прямой и трамплине максимально закрылась, чтобы набрать ход. К счастью, его хватило для победы», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Анна Антонова.

Спортсменка призналась, что только после огромного количества поздравлений и вопросов о том, как прошли состязания, она начала понемногу осознавать, что выиграла Универсиаду. Однако отметила, что окончательно прочувствует победу, когда окажется дома с близкими.

«Соревнования прошли довольно напряжённо и волнительно. Физическое состояние в день старта было не совсем хорошим — с вечера была температура и первые признаки заболевания у всей нашей российской тройки. Поэтому нужно было собрать все силы и максимально настроиться на борьбу. По ходу гонки переживала, но не скажу, что сильно нервничала. Знала, что если сделаю всё, как я умею, и использую свои сильные стороны, то всё получится», — отметила Анна Антонова.

Впереди спортсменку ждёт небольшой отдых, а уже в конце февраля победительница Универсиады отправится на следующие соревнования — первый в истории российского ски-кросса домашний кубок мира в Миассе.

Как писало агентство, Хабаровский край на Зимней Универсиаде также представила лыжница Ксения Малёванная. Она стала пятой в индивидуальной гонке на пять километров и дошла до полуфинала в спринте. Трём игрокам хабаровского хоккейного клуба «Амур» сегодня, 8 февраля, ещё предстоит побороться за медали в составе сборной России. В финале они встретятся с национальной командой Казахстана. 

 
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