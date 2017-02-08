В Хабаровске из горящей гостиницы эвакуировали пять человек

В дальневосточной столице сегодня ночью, 8 февраля, загорелось здание гостиницы. Пожар произошёл в Краснофлотском районе Хабаровска, огонь охватил дом № 24 а по улице Трёхгорной. Из строения эвакуировали четверых взрослых и одного ребёнка.

Сообщение о происшествии поступило на центральный пульт пожарной связи гарнизона пожарно-спасательной службы Хабаровска в 4:05. Когда спасатели прибыли на место, в здании было открытое горение. Во время тушения огня из здания эвакуировали пять человек.

«Пожар произошёл в здании, приспособленном под гостиницу, — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сотрудник пресс-службы главного управления МЧС по краю Анастасия Котова. — Женщину и маленького ребёнка решили на всякий случай осмотреть и для этого отвезли в больницу, а затем, убедившись, что состояние здоровья удовалетворительное, отпустили. Погибших и пострадавших нет».

Пожар в гостинице удалось локализовать в 6:30, а полностью ликвидировать — в 10:38. Предварительная площадь возгорания составила около 250 квадратных метров. Специалисты устанавливают причину происшествия и размер материального ущерба. В тушении принимали участие 40 человек личного состава и 12 единиц техники.