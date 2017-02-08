Хабаровчанин сдал чужой гараж на металлолом

В краевом центре местный житель украл гараж, продал всё, что в нём было, а саму конструкцию сдал на металлолом. Не обнаружив внутри автомобиля, злоумышленник заработал деньги на строительных инструментах и пиломатериалах.

В полицию с заявлением обратился житель Индустриального района Хабаровска, который сообщил, что несколько месяцев был в отъезде за пределами города, а когда вернулся, то обнаружил пропажу. В металлическом гараже владелец хранил пиломатериалы и строительные инструменты для хозяйственных нужд. Ущерб заявитель оценил в 230 тысяч рублей.

Полицейские задержали 27-летнего безработного жителя дальневосточной столицы. На допросе злоумышленник признался, что арендовал на несколько часов эвакуатор и похитил железный бокс. Строительные материалы, которые были внутри гаража, мужчина продал неустановленному лицу, а конструкцию сдал в пункт приёма металлолома. Вырученные деньги хабаровчанин потратил на личные нужды.

По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, мужчина стал фигурантом уголовного дела по факту кражи. Учитывая, что раньше у злоумышленника не было проблем с законом, его отпустили под подписку о невыезде.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало об аналогичном случае. Житель краевой столицы с помощью эвакуатора похитил чужой гараж и сдал его в пункт приёма металла, а деньги потратил на личные нужды. После того, как злоумышленника нашли полицейские, он стал фигурантом уголовного дела.