В аэропорту Хабаровска из-за птичьего гриппа проверяют людей и грузы

В Хабаровском крае сотрудники Россельхознадзора усилили контроль над ввозом мяса птицы. Причём не только из-за рубежа, но и из российских городов. Ветеринарные посты работают в аэропорту дальневосточной столицы и других пунктах пропуска. Специалисты также проводят дополнительный осмотр живых птиц, если попадется такой груз.

«Что касается грузов из центральной части России, в основном это груз — продукция, выработанная из птицы, живая птица сюда из Запада не поступает. Так же выборочно проводится мониторинг приходящей продукции, на местах контролируется субъективной ветеринарной службой», — рассказал корреспондентам «Вести-Хабаровск» начальник отдела управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО Кирилл Рябцев.

Усилен и контроль в отношении въезжающих в Хабаровский край туристов. Все, кто пересекает границу из Китая или Японии проходят медицинский досмотр.

Дополнительные меры безопасности пришлось вводить после того, как вирус птичьего гриппа с новой силой вспыхнул в разных уголках мира. В Китае уже скончались 10 человек, в странах Евросоюза очаги зафиксированы в 22-х странах. В связи с этим Россельхознадзор с 8 февраля ввёл запрет на импорт европейского мяса птицы. В России вирус вызвал вспышки заболевания на крупных птицефабриках в Астраханской и Ростовской областях. От него пострадали домашние птицы в подворьях Калмыкии, Чечни и Краснодарского края, а также редкие виды птиц в Воронежском зоопарке.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в крае идёт постоянный мониторинг — специалисты отбирают кровь птицы и биологический материал, который затем отправляют в лаборатории для исследований. Только в 2016 они взяли больше двух тысяч проб, и во всех случаях результат был отрицательный.