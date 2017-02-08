Жителя Хабаровского края отправили под суд за ранение полицейского

Правоохранители завершили расследование дела, возбуждённого после стычки полицейских с 20-летним скандалистом. Молодой человек попал под уголовное преследование после того, как ранил ножом стража закона. Представители власти схватили злоумышленника, а тот попытался вырваться.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», 29 ноября 2016 года полицейские нашли жителя Амурска, который был в федеральном розыске за угоны автомобилей. Когда злоумышленника задержали, его приятели попытались помочь фигуранту. Чтобы предотвратить инцидент, страж правопорядка произвёл один предупредительный выстрел вверх из табельного оружия. В этот момент дебошир нанёс одному из сотрудников полиции ножевое ранение в левую руку.

«При доставлении в отдел полиции злоумышленник выхватил нож, и, угрожая покончить жизнь самоубийством, стал требовать от сотрудников, чтобы они его отпустили. Во время допроса злоумышленник дал признательные показания, рассказал, что не собирался совершать суицид, а хотел напугать полицейских, чтобы они его отпустили. Поняв, что ему не скрыться, он оказал вооружённое сопротивление», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по краю.

Раньше мужчину не раз привлекали к уголовной ответственности за угоны машин в Амурске, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением следователи уже направили в суд для рассмотрения по существу.