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В Хабаровском крае родители выпускников школ сдали ЕГЭ за 20 минут

В Хабаровском крае родители выпускников школ сдали ЕГЭ за 20 минут
На экзамене по русскому языку они ощутили на себе всё, что предстоит пройти их детям
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Взрослые жители Хабаровского края прочувствовали тонкости организации и проведения ЕГЭ на себе. Они сдали экзамен по русскому языку, а некоторые даже пришли со своими детьми. Вся процедура длилась 20 минут.

«Цель акции — показать организацию экзамена родителям. Сегодня взрослые увидели, как организован контроль на ЕГЭ. Теперь родители знают, как надо поддержать своего ребёнка, чтобы он шёл на экзамен с радостью, а не с волнением, как на тяжкое испытание. Все, кто сдаёт экзамены, используя собственные знания и предварительно подготовившись, получают хорошие результаты. Процесс сдачи экзаменов — прозрачный, всё честно», — рассказал заместитель министра образования и науки края Виктор Москвин.

Участниками акции, которая прошла в Краевом центре образования, стали представители родительских общественных организаций, учащиеся хабаровских школ, чиновники, депутаты и представители городского Совета отцов. Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, все они прошли через металлодетектор, сдали телефоны, получили контрольно-измерительные материалы, заполнили бланки, выполнили задания и сами проверили результаты.

«Готовиться к экзамену было некогда, да и больше всего я переживала за оформление регистрационного бланка и заполнение графы ответов. Сегодня у нас, у родителей, есть прекрасная возможность почувствовать себя в роли современного школьника, ведь мы не сдавали в своё время единый государственный экзамен и не знаем, через что пройдут наши дети и что это вовсе не сложно», — поделилась участница акции Яна Мальцева.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что взрослые попробовали сдать ЕГЭ в 50 регионах страны. Предполагается, что акция Рособрнадзора станет традиционной.

 
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