В Хабаровском крае родители выпускников школ сдали ЕГЭ за 20 минут

На экзамене по русскому языку они ощутили на себе всё, что предстоит пройти их детям

Взрослые жители Хабаровского края прочувствовали тонкости организации и проведения ЕГЭ на себе. Они сдали экзамен по русскому языку, а некоторые даже пришли со своими детьми. Вся процедура длилась 20 минут.

«Цель акции — показать организацию экзамена родителям. Сегодня взрослые увидели, как организован контроль на ЕГЭ. Теперь родители знают, как надо поддержать своего ребёнка, чтобы он шёл на экзамен с радостью, а не с волнением, как на тяжкое испытание. Все, кто сдаёт экзамены, используя собственные знания и предварительно подготовившись, получают хорошие результаты. Процесс сдачи экзаменов — прозрачный, всё честно», — рассказал заместитель министра образования и науки края Виктор Москвин.

Участниками акции, которая прошла в Краевом центре образования, стали представители родительских общественных организаций, учащиеся хабаровских школ, чиновники, депутаты и представители городского Совета отцов. Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, все они прошли через металлодетектор, сдали телефоны, получили контрольно-измерительные материалы, заполнили бланки, выполнили задания и сами проверили результаты.

«Готовиться к экзамену было некогда, да и больше всего я переживала за оформление регистрационного бланка и заполнение графы ответов. Сегодня у нас, у родителей, есть прекрасная возможность почувствовать себя в роли современного школьника, ведь мы не сдавали в своё время единый государственный экзамен и не знаем, через что пройдут наши дети и что это вовсе не сложно», — поделилась участница акции Яна Мальцева.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что взрослые попробовали сдать ЕГЭ в 50 регионах страны. Предполагается, что акция Рособрнадзора станет традиционной.