Полузащитник "СКА-Нефтяника" стал лучшим на чемпионате мира в Швеции

Оргкомитет 37-го чемпионата мира по хоккею с мячом, прошедшего в шведском Сандвикине, определил лучших хоккеистов в своих амплуа. Единственным представителем российской сборной стал игрок хабаровского клуба «СКА-Нефтяник» Юрий Шардаков. Его назвали сильнейшим полузащитником.

В остальных амплуа организаторы признали лучшими представителей сборной Швеции: вратаря Андреаса Бергвалла, защитника Давида Пиццони-Эльфинга и нападающего Кристоффера Эдлунда. Сильнейшим игроком мирового первенства, по информации пресс-службы федерации хоккея с мячом, стал Юхан Лёфстедт.

Также журналисты, работавшие в пресс-центре чемпионата мира-2017, по традиции составили символическую сборную. В неё вошли лишь четыре игрока российской национальной команды: защитник Павел Булатов, полузащитники Янис Бефус и Алан Джусоев, а также нападающий Евгений Иванушкин.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в состав сборной России вошли семь игроков «СКА-Нефтяника». Они вместе с национальной командой потерпели на групповом этапе одно поражение — от шведов. Хозяева чемпионата обыграли подопечных Сергея Мяуса и в финале, вырвав победу на последних минутах матча — 4:3.