У невнимательного хабаровчанина в разгар вечеринки украли телефон

В дальневосточной столице правоохранители задержали подозреваемого в краже мобильного телефона. Гаджет стал лёгкой добычей для злоумышленника: владелец похищенного имущества оставил его на столике в ночном клубе, а сам ушёл танцевать.

В полицию с заявлением обратился 33-летний хабаровчанин и рассказал, что неизвестные похитили у него дорогостоящий мобильный телефон со столика в ночном клубе, когда посетитель находился на танцполе. Мужчина оценил ущерб в сумму порядка 40 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения и задержали 18-летнего безработного молодого человека. Украденный гаджет полицейские нашли у злоумышленника дома. Фигурант официально нигде не трудоустроен, у него нет постоянного источника дохода. Раньше фигурант не попадался в поле зрения правоохранительных органов. По информации пресс-службы управления МВД России по краю, подростка отпустили под подписку о невыезде.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» неоднократно писало о подобных случаях краж. Так, житель Комсомольска-на-Амуре стал жертвой злоумышленника из-за того, что не скрыл ПИН-код своей карты от соседа по коммунальной квартире, когда оплачивал покупки. Стоило хозяину носителя выйти из комнаты, как фигурант украл носитель и снял все деньги. А в Николаевском районе мужчина оставил ключ зажигания в автомобиле и ушёл, а злоумышленница проходила мимо дома потерпевшего и увидела лёгкую добычу.