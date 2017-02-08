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Кашей с жуками в хабаровском детском саду заинтересовался Следком

Кашей с жуками в хабаровском детском саду заинтересовался Следком
Ведомство организовало проверку информации из СМИ
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В дальневосточной столице следователи начали проверку информации о том, что в детском саду № 16 в Берёзовке воспитанников кормят кашей с живыми «добавками» — родители обнаружили в еде жуков. Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону, данные о нарушениях специалисты нашли в средствах массовой информации.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что родители воспитанников детского сада № 16 сами организовали проверку, не дожидаясь прокуроров, после того, как к ним попали снимки каши с жуками. Кроме насекомых, в еде дошколятам попадались куриные крылья с перьями, но руководство учреждения обратило на проблемы пристальное внимание только после того, как взрослые забили тревогу. Наказание за инцидент понесли завхоз и повар, которого и вовсе уволили. Ситуацию взяли на контроль специалисты территориальных управлений Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

 
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