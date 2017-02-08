Специалисты Госконтроля Хабаровского края пройдут по гаражам

В Хабаровском крае стартовала профилактическая операция «Гараж». До конца апреля специалисты регионального управления государственного контроля и лицензирования проверят соблюдение норм экологического законодательства на территории гаражно-строительных кооперативов.

«В ходе рейдов специалисты обратят внимание владельцев гаражей на обязательное соблюдение требований природоохранного законодательства. Мы проверим, во всех ли ГКС есть ёмкости для мусора и отработанных горюче-смазочных материалов, проинспектируем территорию на предмет стихийных свалок и посмотрим, каким образом утилизируются ртутьсодержащие лампы», — рассказал начальник отдела по надзору в области обращения с отходами и охраны недр управления Александр Сипин.

По информации пресс-службы правительства Хабаровского края, нарушителей экологического законодательства накажут рублём. Так, за отсутствие документации или неправильную утилизацию отходов юридическое лицо могут оштрафовать на сумму до 250 тысяч, а физическое — до трёх тысяч рублей. Другим владельцам гаражей специалисты ведомства раздадут специальные памятки.

Профилактическая операция «Гараж» — одно из событий, которые в Хабаровском крае проводят в рамках Года экологии. В ближайшее время в регионе состоятся другие подобные акции и мероприятия.