Благодаря хабаровчанам скульптуры из снега не доживут до весны

Творения дальневосточных скульпторов, созданные из снега в рамках фестиваля «На набережной», ежедневно «обрастают» следами внимания жителей Хабаровска и могут просто не дождаться весенней процедуры демонтажа. Основания фигур истоптаны десятками ног, кое-где элементы сложных композиций уже сломаны, а некоторые горожане не стесняются выгуливать на демонстрационной площадке своих собак. Фотокорреспондент РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» прогулялся по набережной стадиона имени Ленина и запечатлел, как изменились работы мастеров из Хабаровска, Комсомольска, Биробиджана и Благовещенска спустя всего неделю после завершения конкурса.

Скульптура «Общежитие», получившая золотую медаль фестиваля, сегодня выглядит относительно целой и даже сохраняет первозданную белизну материала — искусственного спрессованного снега. Агентство ранее писало, что композицию, изображающую антарктических животных в ржавой бочке, признали лучшей скульптурой благодаря тонкости формы. В день закрытия конкурса это творение привлекло больше всего зрителей. Вероятнее всего, сейчас от излишнего внимания хабаровчан его «охраняет» пусть символическое, но всё же ограждение. Пока что «запретная линия» скотча выполняет свою функцию — в «Общежитии» нет видимых повреждений.





Оленёнку из «Индустриальной симфонии» особо рьяные любители чужого творчества отломали ухо, не дожидаясь официального смотра жюри. Тогда скульпторы починили свою композицию, но «ремонта» хватило ненадолго.

Теперь снежному зверю варварски «купировали» оба уха. Кроме того, оленёнок весь в грязи и следах от обуви. Нетрудно представить, почему: такие фигуры часто привлекают горожан, желающих посидеть верхом на скульптуре ради оригинального фото в семейном архиве. Зачем при этом держаться за уши статичного животного, а тем более ломать их — остаётся загадкой.













Без уха остался ещё один «Бэмби» — часть другой снежной композиции. Элемент скульптуры «доброжелатели» приставили к голове оленёнка. Надолго ли он там задержится, неизвестно. Морда этого зверя также повреждена. Хочется верить, что желающие потрогать скульптуры слишком неистово гладили фигурку, а не отковыривали кусочки спрессованного снега специально, внося свою лепту в замысел авторов.





Человек и Природа, которых создали из снега Никита и Виктор Андреевы из Биробиджана, вряд ли теперь доиграют свою партию в шахматы. Сломанными фигурками это сделать сложно. Неизвестные вандалы повредили ладью и пешку, а кусочки снежных элементов просто бросили на игровой стол. Каким-то чудом несколько шахматных «персонажей» остались целыми, но явно ненадолго.









Практически все фигуры истоптаны. Остаётся только догадываться, сколько желающих сфотографироваться с уникальными творениями дальневосточных мастеров побывало на площадке за прошедшую неделю. По неизвестным причинам хабаровчане считают, что просто встать рядом с композицией недостаточно, и ей наверняка не хватает живых составляющих — людей.













Не обошлось и без жёлтых пятен. Нашлись «оригиналы», выгуливающие на стадионе имени Ленина своих домашних питомцев. Хочется верить, что никто из горожан не догадается оставить след на снежных скульптурах подобным образом. Во всяком случае, зимнему городку на площади имени Ленина пока удаётся обойтись без таких человеческих пометок.













РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало, что работы конкурсантов фестиваля «На набережной» останутся на своих местах примерно до середины марта. Их планируют убрать одновременно с новогодними декорациями. Но, «благодаря» повышенному вниманию и полному отсутствию аккуратности и уважения к чужому труду, снежные скульптуры могут просто не дождаться весны. Любовь к прекрасному у хабаровчан почему-то неизменно сопровождается деструктивным желанием оставить неисправимый след на чужих творениях.