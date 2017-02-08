На Большом Уссурийском редкой бабочке выделили защищённое место

В Хабаровском крае в Год экологии появится пять новых охраняемых территорий: два заказника, два памятника природы и один экологический коридор. Об этом на пресс-конференции во вторник, 7 февраля, рассказал председатель комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края Алексей Сабитов.

«В этом году запланировано создание государственного природного заказника «Нимеленский» в районе имени Полины Осипенко — он будет направлен на сохранение водных биоресурсов, государственного природного заказника «Шаман-Яй» в Ульчском районе — это будет ландшафтный заказник, который направлен в целом на сохранение природного комплекса. Также появится экологический коридор «Симминский» в Амурском районе — он создан для сохранения крупных хищных животных», — рассказал подробности чиновник.

Новые природные территории, которые оказываются под особой охраной государства или местных властей, в Хабаровском крае образуют ежегодно. Если в 2016-м таких массивов было около ста, то на сегодняшний день их насчитывается 217. Они занимаю больше 6,5 миллиона гектаров, или 8,5 процентов площади Хабаровского края.

«Образован памятник природы «Пещера Кокдзяму» в Комсомольском районе — там у нас в крае уникальные выходы готовых геологических образований. Я думаю, это будет интересно и для посещения, и для развития эко-туризма. И, наконец, памятник природы «Местообитание бабочки голубянки» на Большом Уссурийском острове. Это довольно редкий вид: удивительно, что его нашли в Хабаровском крае, поскольку он не характерен для нас. Это, наверное, самая северная граница её ареала», — поделился Алексей Сабитов.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о том, что территория, которая будет выделена для охраны голубянки Дивины, или Божественной, поможет сохранить и многие другие виды редких насекомых, обитающих исключительно в поймах реки Амур и нижнего течения Зеи. Среди них — сибирская эогистия из семейства древоточцев, которая, кроме Большого Уссурийского острова, в России известна только по единичным находкам в Забайкалье, недалеко от Благовещенска и в Южном Приморье.