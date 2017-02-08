В среду в Хабаровске возможен снег

В краевой столице сегодня, 8 февраля, возможен небольшой снег. Ночью температура воздуха составила -20…-18 градусов по Цельсию. Ветер дует с юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду.

К обеду в Хабаровске не станет солнечнее. Днём воздух прогреется до -10…-8 градусов, направление и скорость ветра не изменятся. По прогнозам синоптиков, вероятность осадков сохранится до самого вечера.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», не исключено, что на этой неделе дальневосточную столицу осадки обойдут стороной. Небольшой снег ожидают 9 февраля только в Николаевском, Ульчском и имени Полины Осипенко районах. Температура воздуха на несколько градусов выше нормы сохранится примерно до 20 февраля, а после возможно похолодание.