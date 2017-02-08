Хабаровские учёные первыми отметят профессиональный праздник

Сегодня, 8 февраля, российское научное сообщество отмечает свой профессиональный праздник — День науки. Праздничной дату для учёных, преподавателей и других представителей этого направления сделал президент России в 1999 году.

В 1724 году по распоряжению Петра I в России основали Академию наук. В 1925 году её переименовали в Академию наук СССР, а в 1991 году — в Российскую Академию наук. Через восемь лет указом президента Российской Федерации 8 февраля стало Днём российской науки. В документе говорится, что праздник был установлен, учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям.

Также сегодня в России отмечается День военного топографа. Официальной эта дата стала в 2004 году. Именно 8 февраля 1812 года было утверждено Положение для военного топографического дела. Структура, созданная царским указом, несколько раз меняла статус. Сейчас это Военно-топографическое управление Генерального штаба Вооруженных сил России.

Путешествия землепроходцев и мореплавателей были бы бессмысленны без создания картографических материалов. Первый русский атлас «Чертёжная карта Сибири» составил географ Ремезов в 1701 году и преподнёс его императору Петру I. Спустя десять лет в русской армии образовали квартирмейстерскую часть, которая снабжала войска картами. Также при Петре I в Москве организовали Школу математических и навигационных наук, где готовили астрономов, геодезистов и топографов.