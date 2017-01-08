В Хабаровске из 200 машин получились петух и номер региона

В Хабаровске местные и приехавшие из ЕАО автолюбители устроили флешмоб, результатом которого оказалась выстроенная из машин голова петуха — символа наступившего 2017 года. При этом для самой ледовой надписи «2017» не хватило транспортных средств — хватило только на номер региона «27».

По информации «КП-Хабаровск», акция на площадке для дрифта на «Заимке» собрала почти 200 автомобилистов из Хабаровска, Биробиджана и посёлка Смидовичи. Среди участников акции оказалось больше представительниц прекрасного пола, чем мужчин.

«В целом ребята очень активные — это здорово. Уже сейчас предлагают новые идеи для наших акций: на 23 февраля, на 8 марта. Среди задумок организаторов и участников на предстоящие мероприятия — танк на День защитника Отечества, букет или открытка — на Международный женский день», — рассказал один из автомобилистов, Алексей.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало о флешмобах автомобилистов в Приморском крае. Например, в 2016 году энтузиасты выстроили звезду в честь 23 февраля, лабутен на 8 Марта и живую надпись «С Днём Победы! 9 Мая».