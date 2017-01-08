Безработная жительница Хабаровского края ограбила пенсионерку

Полицейские зарегистрировали очередное происшествие в Комсомольске-на-Амуре. Там пожилую женщину ограбила 29-летняя безработная, которая вычислила адрес пострадавшей и пришла на чай под видом соседки.

Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю сообщила об аресте жительницы Комсомольска-на-Амуре, которую стражи порядка подозревают в краже 120 тысяч рублей. По материалам дела, злоумышленница заметила на улице пенсионерку, возвращавшуюся из продуктового магазина, и «проводила» её до дома. Выяснила, в какой квартире она живёт, и позже заявилась в гости под видом новой соседки. Хозяйка квартиры ушла на кухню ставить чайник, а незваная гостья в это время залезла в шкаф и нашла платок с деньгами: переложила больше 100 тысяч в свой карман и сбежала с места преступления.

Пострадавшая написала заявление в городском отделе полиции № 1, и профессионалы быстро вычислили подозреваемую. Она уже имеет несколько судимостей. Сейчас следователи передали в суд очередное уголовное дело.