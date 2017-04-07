Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку

Группа специалистов Агентства стратегических иницатив завершила работу в Хабаровском крае: в регион они приезжали по приглашению губернатора Вячеслава Шпорта. Гости из Москвы провели ряд мероприятий по реализации целевых моделей улучшения инвестиционного климата, определили наиболее проблемные этапы и вероятные точки роста, наладили диалог с властями и бизнесом.

Руководитель управления по проектам развития малого и среднего бизнеса департамента развития инвестиционного климата АСИ Иван Аврах ответил на несколько вопросов корреспондента РИА «Восток-Медиа».

— Иван Юрьевич, судя по новостным лентам, в последнее время специалисты Агентства много времени проводят в регионах. Оцениваете достижения на местах?

— Действительно, сейчас проходит много выездов. Мы формируем обратную связь по итогам внесения всей информации в систему управления проектами Region-ID. Это ещё один инструмент для аналитики. Какой мы сейчас можем сделать вывод? Если брать целевые модели (а сейчас запустился процесс по их внедрению) — в Хабаровском крае готовность по разным направлениям составляет где-то от 20 до 45 процентов. Есть регионы, которые по ряду направлений продвинулись гораздо дальше. Та же Тюменская область, которая почти полностью реализовала институты для бизнеса и теперь их задача — выйти на новый уровень и заняться развитием модели.

— Каковы перспективы нашего региона в этом плане? Есть ли какая-то специфика, в силу которой не удаётся набрать должные темпы развития?

— В Хабаровском крае мы провели заседания, в рамках которых как раз и попытались наработать для региона те мероприятия, которые позволили бы реализовать целевые модели и выйти на некий средний уровень, а также получить определённый задел на будущее. Конечно, есть ещё над чем работать, но движение есть, мы видим, что первое лицо края уделяет этим вопросам существенное внимание. Есть команда, которая готова их решать. Необходимо чуть более активно подключать представителей бизнеса, экспертов, которые могут дать толковые предложения, комментарии, а где-то и выступить с конструктивной критикой.

Что касается особенностей — территория Дальнего Востока обладает определённой спецификой относительно северо-западных и центральных регионов. Существует большая корпорация по развитию, которая выполняет консолидирующую функцию, есть отдельное министерство. Здесь важно выстраивать с ними коммуникацию. Не стоит забывать и о масштабах территории — муниципалитетов много, необходимо выстраивать работу и с ними, потому что инвестору тоже этого взаимодействия не избежать. Договорились, что возьмём за основу опыт коллег из разных регионов — Белгород, Казань, Тюмень — чтобы помочь выстроить работу всех заинтересованных сторон по созданию благоприятного инвестиционного климата.

— Кстати, о климате. В числе лидеров Национального рейтинга, который составляет АСИ, в 2016 году дальневосточных регионов не было. Можно ли исправить эту ситуацию?

— Каждый регион получил свою карточку с перечислением тех «узких мест», которые не позволяют ему занимать лидирующие позиции. Полный перечень этих моментов мы передали в правительства субъектов. Направления известны: получение разрешения на строительство, подключение к сетям, та регуляторика, о которой мы так часто говорим. Также следует обратить внимание на межведомственное взаимодействие и на использование электронных каналов связи. Есть примеры, когда в регионе с существенно разбросанными муниципалитетами пытаются перевести все эти разрешительные моменты в область электронного взаимодействия. Также важна оптимизация работы институтов для бизнеса. Региональный стандарт внедрён, но необходимо обеспечивать и мониторинг работоспособности созданных инструментов. Например, недостаточно просто создать инвестиционный портал в регионе: его надо периодически наполнять, делать отчёты о формировании инвестиционных площадок, вхождении инвестпроектов, давать истории успеха и так далее.

— То есть регион должен самостоятельно создавать себе репутацию «хлебного места»?

— Безусловно, отдельным вопросом ставится развитие малого и среднего предпринимательства, поддержка бизнеса. Наверное, это те точки роста, которые наиболее важны. Назрел переход от сопровождения инвесторов, которые приходят сами, к занятию регионом проактивной позиции, к продвижению своих сильных сторон. Это и маркетинг территорий, и проведение различных форумов и выставок — на этих мероприятиях нужно выступать с чем-то. В рамках визита мы обсудили вопросы формирования инвестиционных ниш, упаковки проектов — более правильных и более системных.

Задача, которая перед нами стоит — это формирование инвестиционного климата. При этом под инвестором зачастую понимают кого-то внешнего, из-за пределов региона или из-за границы. О тех же, кто находится на территории субъекта Федерации, мы забываем. Мне кажется, ключевая задача — повернуться лицом к «своему» инвестору, уделить внимание именно ему. В Хабаровском крае уже обсуждают идею поработать с теми представителями бизнеса, которые имеют возможность вкладывать не такие значительные ресурсы. Речь идёт не о сотнях миллионов рублей, а о, может быть, нескольких миллионах. С ними будут выстраивать диалог: я считаю, что это очень важно.

— На какие конкретные результаты направлено взаимодействие Агентства с местными властями?

— Целевые модели утверждены распоряжением правительства, срок их реализации — конец 2017 года. На ноябрь-декабрь запланировано заседание рабочей группы Госсовета, которое проведёт президент страны: на нём будут подведены итоги этой работы. Будет видно, как регионы справились с задачами. К концу года нужно выйти на определённые качественные результаты, то есть это не просто некая «процессная» история. Сроки получения разрешения на строительство должны сократиться с 210 до 126 дней, постановки на кадастровый учёт — с 80 до 38 дней, регистрации прав собственности — с 15 до 7 дней. Подключение к сетям также необходимо существенно ускорить.

И работу эту нужно проводить непосредственно с бизнесом. Формат внедрения целевых моделей предполагает, что регион не просто варится в собственном соку: в его развитии участвуют эксперты и предприниматели. Они делают квартальную проверку результатов и дают обратную связь. То есть регион может заявить о достижении нужных показателей, а бизнес ответит: ребята, я проходил это месяц назад и процедуры совершенно другие. И здесь нужно будет разбираться с каждым конкретным случаем.