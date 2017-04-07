В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт

В течение нескольких дней в дальневосточной столице работала делегация Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (далее АСИ — прим. ред.). В рамках трёхдневного рабочего визита московские эксперты в области развития предпринимательства встретились с представителями правительства Хабаровского края и провели несколько совещаний по вопросам внедрения целевых моделей поддержки бизнеса в регионе. Кроме этого, приглашённые специалисты организовали несколько обучающих сессий для местных рабочих групп АСИ. Одно из занятий посвятили вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства (далее МСП — прим. ред.).

В Хабаровском крае на сегодняшний день одной из наиболее действенных мер поддержки бизнесменов является система микрозаймов. Кроме этого, власти региона считают важным помогать развитию так называемого социального предпринимательства, где задействована инициативная молодёжь. Такую оценку в беседе с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» озвучил руководитель программы управления специальных проектов департамента развития инвестиционного климата АСИ Марат Фаттахов.

— Марат Рафаэльевич, какая сейчас ситуация с поддержкой субъектов МСП на федеральном уровне?

— Сейчас происходят изменения по формату поддержки малого и среднего предпринимательства в регионах. Снижается объём финансирования по федеральным программам. Но в этом году задействуются новые механизмы поддержки: это, в первую очередь, поддержка со стороны Корпорации малого и среднего предпринимательства, а также продукты МСП-банка и банков-партнёров. В 2017 году будут созданы федеральные лизинговые компании, куда субъекты МСП вне зависимости от территориальной принадлежности к тем регионам, где они осуществляют свою деятельность, смогут обратиться и получить лизинговую поддержку.

Эти вопросы курирует Корпорация развития малого и среднего предпринимательства — у них есть требования по проектам, по финансовой устойчивости компаний, которые получали эту поддержку. Принцип получения заявительный — то есть компания готовит пакет документов, направляет их в одну из лизинговых компаний, которые очень скоро будут созданы в России, и, соответственно, получает поддержку. Единственный нюанс: если компания находится не в том субъекте, в котором располагается федеральная лизинговая компания, то у них будут чуть больше издержки за счёт транспортных расходов.

— Какие меры поддержки из существующих сейчас наиболее востребованы среди предпринимателей?

— Прежде всего, это механизмы микрофинансовой и гарантийной поддержки. Они достаточно хорошо развиты и в Хабаровском крае. Просроченные платежи по ним не превышают 5-6 %, что является достаточно хорошим результатом деятельности таких компаний в крае. В среднем по России такая просрочка составляет 7-9 %. Это действительно эффективный механизм: с этого года, если я не ошибаюсь, срок предоставления займов увеличился до трёх лет — это позволяет субъектам МСП прогнозировать свою деятельность в более долгосрочном горизонте.

С другой стороны, это мешает обороту капитала, так как мы вместо года будем ждать возврат займа три года. Поэтому возникает необходимость докапитализации таких фондов. Я думаю, так как это эффективный механизм, а средства на него — возвратные, правительство края должно обратить на этот вопрос внимание и докапитализировать фонды, из которых поступают микрозаймы.

— Как обстоят дела в таком направлении, как предоставление грантов и субсидий?

— Грантовую поддержку на федеральном уровне перестают оказывать, так как её признали низкоэффективным механизмом. Субсидии — напротив, хороший механизм. К сожалению, в Хабаровском крае в 2017 году они не предусмотрены. Есть только лизинг. Но накануне, по итогам работы нашей группы поддержки МСП, мы обсуждали возможность всё-таки предусмотреть средства в бюджете, пусть и не очень большие, так как субсидиарная помощь востребована, и в предыдущие годы она полностью распределялась.

— Можно ли на федеральном уровне выделить меры поддержки для молодых бизнесменов?

— Большинство механизмов поддержки не ограничиваются возрастными критериями. Но молодым предпринимателям — в том числе развитию социального предпринимательства — сейчас уделяется большое внимание, как на федеральном, так и на региональном уровне. Есть целый спектр продуктов, разработанных для такой поддержки. В первую очередь, это программы обучения начинающих предпринимателей и людей, которые планируют ими стать.

Что касается финансовой поддержки, на федеральном уровне специальной программы нет. Но необходимо отметить, что в некоторых регионах власти считают его приоритетным. В частности, в Хабаровском крае социальному предпринимательству и молодым бизнесменам уделяют очень большое внимание. Если регион считает, что эта группа нуждается в дополнительной поддержке, конечно, такие меры уже на местном уровне должны быть разработаны и приняты.

— Как в целом вы оцениваете поддержку малого и среднего бизнеса в Хабаровском крае?

— На сегодняшний день спектр финансовой и нефинансовой поддержки в вашем регионе очень хорошо развит. Естественно, там всегда есть, к чему стремиться. Отдельный блок, которому стоит уделить внимание, на мой взгляд, это имущественная поддержка. Это развитие промышленных парков, технопарков и других объектов размещения производства.

Это непростой вопрос, так как он требует дополнительного финансирования и глубокой проработки по поводу мест размещения таких объектов, их востребованности, определения оптимального объёма таких площадок. В первую очередь, ориентация идёт, конечно, на Хабаровск и Комсомольск, где сосредоточена большая часть субъектов МСП. Естественно, мы помним, что нельзя забывать и о других муниципалитетах края.

Перед региональной командой АСИ сейчас стоит непростая задача — решить этот вопрос до конца 2017 года. Мы рекомендовали рассмотреть возможность создания таких площадок с участием бизнеса, то есть на совместных партнёрских условиях. Я думаю, тут будет всё хорошо, потому что к концу этого года планируется открытие бизнес-инкубатора. И я думаю, что данное направление будет развиваться. Мы со своей стороны постараемся оказать максимальное содействие и поддержку.