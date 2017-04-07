Картина дня в Хабаровском крае: шкафокрады и бдительный вахтёр

С утра многие горожане забеспокоились — в городе исчез ещё один шкаф для буккроссинга. На этот раз пропал Лёва, который полгода стоял на территории педагогического института ТОГУ. Появилась версия, что в Хабаровске работают шкафокрады. Позже выяснилось — точку для обмена книгами на помойку унёс дворник. Сделать это ему приказало начальство. А пока Лёва лежит на свалке, активисты ищут ему замену и общий язык с руководством учебного заведения.

В хабаровской начальной школе «Первые шаги» сегодня на радость детям отменили вторую смену. Ребятам следует сказать «спасибо» вахтёрше учебного заведения, которая увидела в здании подозрительный предмет и вызвала все спецслужбы. Из учреждения эвакуировали всех школьников и сотрудников, но тревога оказалась ложной: «взрывчатка» оказалась детской поделкой. По крайней мере, у персонала отлегло, а у юных хабаровчан появилось несколько часов свободного времени.

Новый герб на фасаде «белого дома» в Хабаровске и его установку оценили в сумму больше 3,5 миллиона рублей. Такова начальная стоимость аукциона, который объявило правительство края на изготовление и монтаж «медведя». Он будет больше 4,4 метра в высоту и практически 4 — в ширину. Закончить работы счастливчик, который выиграет, должен будет в октябре.

А Васька слушает да ест — именно так можно охарактеризовать сложившуюся ситуацию с хабаровскими дорожниками. Градоначальник велел не ремонтировать дороги в час пик, руководители МУП вроде бы поняли. Только бригады продолжают «грызть» асфальт и укладывать его новые слои в тот момент, когда автолюбители спешат на работу или возвращаются домой.

Хабаровчане питают необъяснимую слабость к созданию очередей. На этот раз они простаивают часами в офисах «Аэрофлота», чтобы купить билеты до Москвы по льготным ценам. Из-за этого в офисах авиакомпании решили увеличить продолжительность рабочего дня — сотрудники уходят домой после 23:00, а каждый диспетчер за одну смену обслуживает до 150 человек.





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