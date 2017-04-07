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Комсомольчанка не выдержала и сама забрала долг у своего знакомого

Комсомольчанка не выдержала и сама забрала долг у своего знакомого
Женщина выбила дверь в квартиру приятеля и украла его ноутбук
9 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Жительница Комсомольска-на-Амуре не стала дожидаться, когда знакомый вернёт ей денежный долг. Она сама нагрянул к нему в квартиру, когда того не было дома, и присвоила себе ноутбук потерпевшего стоимостью 30 тысяч рублей.

В полицию с заявлением обратился 29-летний комсомольчанин. По словам мужчины, он вернулся домой и обнаружил, что дверь взломана, а из квартиры пропала дорогая техника. Оперативники выяснили, что у мужчины был долг перед знакомой.

Приятельницу потерпевшего задержали. Она рассказала, что заявитель не отдавал ей деньги, поэтому пришлось пойти на радикальные меры. Когда потерпевшего не было дома, злоумышленница ногой выбила деревянную дверь его квартиры и похитила ноутбук, чтобы потом выручить за него деньги. Однако жительница Комсомольска-на-Амуре не успела осуществить свой замысел: стражи правопорядка задержали её вместе с гаджетом.

По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, женщина стала фигуранткой уголовного дела по статье «Самоуправство». За кражу ноутбука ей грозит арест на срок до шести месяцев, пока что её отпустили под подписку о невыезде. Ноутбук правоохранители всё же изъяли и вернули законному владельцу.

 
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